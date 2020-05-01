Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Türk astrofotoğrafçı, uzaydaki ender anı görüntüledi
Türk astrofotoğrafçı, uzaydaki ender anı...
Türkiye'den BAE'ye sert tepki
Türkiye'den BAE'ye sert tepki
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Rusya Başbakanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Rusya Başbakanı'nın koronavirüs testi pozitif...
İstanbul'da 15 katlı plazada korkutan yangın
İstanbul'da 15 katlı plazada korkutan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Pakdemirli, 'TZOB Danışma Kurulu' toplantısına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) Danışma Kurulu toplantısına video konferansla bağlanarak, koronavirüs salgınının tarım ve hayvancılıktaki olumsuz etkilerinin azaltılması için alınan tedbirleri açıkladı.

01 Mayıs 2020 Cuma 09:01
0 Okunma
Bakan Pakdemirli, 'TZOB Danışma Kurulu' toplantısına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle TZOB Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Pandemiden önce, tarım sektörünün nabzını tutmak, her konuda paydaşların fikirlerini almak amacıyla 70 ilde 200’ün üzerinde toplantı yaptığını belirten Pakdemirli, ayrıca ‘Söz Sizde’ buluşmaları adıyla gerçekleştirmeye başladıkları toplantılarda da üreticileri, yetiştiricileri, çiftçileri, ormancıları bizzat dinleme fırsatı bulduğunu ve varsa sorunları yolun başındayken çözme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda; video konferans aracılığıyla Antalya, Konya, Samsun ve İzmir’deki üreticilerle ve sektör paydaşlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Pakdemirli, gelecek hafta da Türkiye’nin kırmızı et deposu konumunda olan Erzurum’daki çiftçilerle ve üreticilerle görüşeceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, çiftçilerden beklentilerinin daha fazla üretmeleri ve üretmekten korkmamaları gerektiğini belirterek, "Kimsenin ürünü tarlada, hayvanı elinde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz alacağız” dedi.

‘GIDA TEDARİKİ YETERLİ DÜZEYDE’

Salgınla baş edebilmenin şu anki tek yolunun evde kalmak ve sağlıklı gıdalarla bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçtiğini anlatan Pakdemirli, "Hamdolsun ki salgın süreci dünyada hiç gündeme gelmeden önce de gıda arz güvenliği noktasında çok iyi durumdaydık. Şu an itibariyle de gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine de tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Üretimin planlı ve sürdürülebilir bir biçimde artması için gayretle çalışıyoruz. Bunun için öncelikle, mevsimlik işçi konusunda il ve ilçe pandemi kurullarıyla birlikte bir yol haritası ve uygulama yöntemi belirledik. İkinci olarak da Hazine’ye ait tarıma elverişli atıl arazileri, çiftçilerimize bedelsiz olarak tahsis ederek, üretime kazandırma çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

‘48 MİLYAR DOLARLIK TARIMSAL HASILA İLE AVRUPA’DA LİDERİZ’

Son 18 yılda uygulanan politikalar ve verilen destekler sayesinde Türkiye’de güçlü bir tarım ve orman alt yapısı oluşturduklarını kaydeden Pakdemirli, bu dönemde üreticilere 308 milyar liralık tarımsal destek sağladıklarını, 565 baraj inşa ettiklerini, 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtıklarını ve tarımsal hasılayı yüzde 645 artışla 275 milyar liraya ulaştırdıklarını söyledi. Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin tarımda 18 milyar dolarlık ihracat ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, “Ülkemiz, tarımsal gayri safi milli hasılası (GSYH) açısından Hollanda, İspanya, Fransa gibi tüm Avrupa ülkelerini geride bırakarak, 48 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa’da lider konumuna gelmiştir” dedi.

‘HASATTAN ÖNCE FİYATLARI AÇIKLAYACAĞIZ’

2020 yılında ödemeyi planladıkları 22 milyar liralık tarımsal destek miktarının 12,4 miyar liralık kısmını yılın ilk çeyreğinde çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarına işaret eden Pakdemirli, "Ayrıca, geçen yıl açıkladığımız fiyatlarla, çiftçimizin yanında olduğumuzu da ispat ettik. Artan maliyetler karşısında bu yılı da doyurucu fiyat politikası ile telafi edeceğiz. Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız. Hububat alım fiyatları mayıs ayının ilk haftasında açıklanacak. Kimse merak etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce müjdelediği gibi çiftçilerimizin mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan Hazine destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak, 6 ay erteliyoruz” diye konuştu.

‘SIĞIRDA KARKAS VERİMİ YÜZDE 60 ARTTI’

Türkiye’nin hayvancılık varlığının 2002 yılına göre büyükbaşta 9,9 milyondan 17,9 milyon başa, küçükbaşta ise 31,9 milyondan 48,5 milyon başa ulaştığını kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu süreçte süt üretimimiz 8,4 milyon tondan 23 milyona, kırmızı et üretimimiz 420 bin tondan 1 milyon 201 bin tona yükseldi. Küçükbaş varlığı bakımından 48,5 milyon başla Avrupa’da birinci, büyükbaşta ise 17,9 milyonla ikinci, süt üretiminde de üçüncü sırada yer alıyoruz.”

Pakdemirli, hayvancılık alanında yürüttükleri ıslah projeleriyle yüksek verimli kültür ırkı sığır sayısının yüzde 360 artışla 8,5 milyon başa, ortalama süt veriminin yüzde 85 artışla 3.158 kilograma, sığır ortalama karkas et veriminin de yüzde 60 artışla 296 kilograma yükselttiklerini bildirdi.

‘22 İLİMİZİ YETİŞTİRİCİLİK BÖLGESİ İLAN EDECEĞİZ’

Hayvancılıkla ilgili hedeflerini de açıklayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Büyükbaşta hayvansal üretimde iklimsel avantaja sahip ve bir sezonda 2, hatta 3 ürün alınan illerimizde Holştein ırkı ile ülkemizin süt ihtiyacını gidereceğiz. Bu illerimizde, bir taraftan küçük aile işletmelerimizi koruyup desteklerken, diğer taraftan entegre hayvancılık işletmelerimizin sayılarının artırılmasını temin ediyoruz. Hububat tarımının daha çok yapıldığı ve sulama imkânının kısmen daha az olduğu illerde kombine verimli hayvan ırklarını geliştirirken, diğer yandan verimli kırmızı et üretimini sağlıyor olacağız. Mera alanların yoğun olduğu illerde ise daha fazla buzağı daha fazla besilik materyali elde etmek amacıyla 22 ilimizi yetiştiricilik bölgesi ilan edeceğiz. Kendi ürettiğimiz yem ham maddeleri ile optimum faydayı sağlamak için Ziraat Bankası kredilerinde bu ihtisaslaşmayı sağlayacak yönlendirmeye geçtik. Buzağı ölümlerinin azaltılması çalışmaları ve döl verim kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalarımız da sonuçlarını vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl mevcut damızlıklarımızdan 300 bin ilave buzağı aldık. Bu çalışmalarımıza, gelişmiş ülkelerdeki seviyelere ulaşana kadar devam edeceğiz. Ayrıca sütte kaliteyi artırmayı hedefleyen mevzuat düzenlememizi de yaparak, yağ ve protein değerleri açısından kaliteli sütü ayrı fiyatlamaya başlıyoruz. Küçükbaşta ise hayvan varlığını artırmaya yönelik çalışmalara yoğunlaştık. Uygulamaya koyduğumuz yeni projelerle ilk etapta, 46 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımızı 48,5 milyon başa çıkardık. 2020 yılında 56 milyon küçükbaş hayvan varlığına ulaşmayı planlıyoruz. Hedefimiz küçükbaşta kırmızı et üretiminin payını, ilk etapta yüzde 20 seviyelerine çıkarmaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanıBekir PakdemirliTzob
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“AVM’lerin açılması olumlu ama başka desteklere de ihtiyaç var”
“AVM’lerin açılması olumlu ama başka desteklere de ihtiyaç var”
Dolar 6.97 lirada
Dolar 6.97 lirada
Bakan Albayrak: Başvuru sayısı 451 bine ulaştı
Bakan Albayrak: Başvuru sayısı 451 bine ulaştı
Bakan Albayrak'tan destek mesajı
Bakan Albayrak'tan destek mesajı
“Gıda krizi söz konusu bile olamaz"
“Gıda krizi söz konusu bile olamaz"
Bakan Albayrak: 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun
Bakan Albayrak: 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun
“Virüsten en çok etkilenenler en büyük ekonomiler”
“Virüsten en çok etkilenenler en büyük ekonomiler”
Çay hasadında ayda 7 bin 500 TL kazanç var, işçi yok
Çay hasadında ayda 7 bin 500 TL kazanç var, işçi yok
Koronavirüs tüketiciyi güldürdü, üreticiyi üzdü
Koronavirüs tüketiciyi güldürdü, üreticiyi üzdü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı