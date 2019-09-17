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Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in en büyük ilçelerinden Ödemiş'in hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine su temin edecek Rahmanlar Barajı'nda genel anlamda fiziki gerçekleşmenin yüzde 80 seviyesine ulaştığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in en büyük ilçelerinden Ödemiş'in hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine su temin edecek Rahmanlar Barajı'nda genel anlamda fiziki gerçekleşmenin yüzde 80 seviyesine ulaştığını duyurdu.

17 Eylül 2019 Salı 13:41
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Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu

ANKARA - Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Rahmanlar Barajı'nda 3 milyon 250 bin metreküplük dolgu yapıldığını kaydetti. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövde kaplamasına önümüzdeki yıl başlayacaklarını ve aynı yıl barajda su tutmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, "İzmir'in en büyük ilçelerinden Ödemiş'in hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine su temin edecek Rahmanlar Barajı'nda önemli bir eşik daha aşıldı. Gövde dolgusu tamamlanan barajın genel anlamda fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 80 seviyesine ulaştı" ifadelerini kullandı.

'BÖLGE ÜRETİCİSİ DAHA FAZLA KAZANÇ ELDE EDECEK'

Barajın tamamlanması ile Ödemiş'e her yıl yaklaşık 9 milyon 360 bin metreküp içme suyu sağlanacağının altını çizen Pakdemirli, "Bu baraj ile ayrıca Küçük Menderes Ovası’nda 14 bin 340 dekar verimli tarım arazisine su temin edeceğiz. Tarım arazilerinin modern sulama sistemleri ile suyla buluşmasıyla Ödemişli çiftçilerin kazançlarında önemli artışlar olacak. Bölgede ürün çeşitliliğinin ve verimin artması ile beraber sulama maliyetleri de düşecek. Bu sayede bölge üreticisi her yıl ortalama 13 milyon 495 bin lira daha fazla kazanç elde edecek" ifadelerini kullandı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliİzmirRahmanlar Barajı
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