Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
86351
ALTIN
250.506
DOLAR
6.0634
STERLİN
7.6840
EURO
6.7858
Doğayı Asfalta Tercih Edenler Buluşuyor!!!
Doğayı Asfalta Tercih Edenler Buluşuyor
5G Oyunlarla Geliyor
5G Oyunlarla Geliyor
Üçüncü Bölümü İle Karşımızda
Üçüncü Bölümü İle Karşımızda
Semt Pazarı Kapalı Alana Taşındı
Semt Pazarı Kapalı Alana Taşındı
Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları Başlıyor
Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları Başlıyor

Bakan Pakdemirli: Orta vadede hedefimiz 1 milyon ton fındık üretimi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin dünyada fındık üretiminin yüzde 70'den fazlasını sağladığını söyleyerek, "2018'de, bu ürünün yüzde 85'i ihraç edildi ve 1,6 milyar dolarlık ihraç hasılatı elde edildi. Birincil hedefimiz, fındık üretimini orta vadede 1 milyon ton ortalamaya yükseltmektir. Bu hedefe ulaşmak için, ilk olarak yeni fındık bahçeleri, özellikle bozulmuş orman alanlarına kurulacaktır" dedi.

Bakan Pakdemirli: Orta vadede hedefimiz 1 milyon ton fındık üretimi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin dünyada fındık üretiminin yüzde 70'den fazlasını sağladığını söyleyerek, "2018'de, bu ürünün yüzde 85'i ihraç edildi ve 1,6 milyar dolarlık ihraç hasılatı elde edildi. Birincil hedefimiz, fındık üretimini orta vadede 1 milyon ton ortalamaya yükseltmektir. Bu hedefe ulaşmak için, ilk olarak yeni fındık bahçeleri, özellikle bozulmuş orman alanlarına kurulacaktır" dedi.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:45
10 Okunma
Bakan Pakdemirli: Orta vadede hedefimiz 1 milyon ton fındık üretimi

ANKARA - Bakan Bekir Pakdemirli başkanlığındaki Türk Heyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen '38'inci Kuru Yemiş ve Kuru Meyveler Kongresi'ne katıldı. Türkiye, ABD, İspanya, Almanya, Kanada, Japonya, Kolombiya, Brezilya, İtalya, Avustralya gibi 52 ülkeden toplam bin 278 kişinin katıldığı kongrede, Türkiye'den 140 Türk katılımcı yer aldı. 3 gün sürecek kongrede, başta fındık olmak üzere kabuklu yemiş ve kuru meyve sektöründe yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek ve ürün standartları, düzenlemeleri ile ticari engellerin ortadan kaldırılması yönündeki beklentilere cevap aranacak. Kongrenin açılışında konuşan Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin 2018'deki tarımsal ihracatının 17,7 milyar dolar olduğunu, bu ihracatın 3 milyar dolarının kabuklu yemiş, kuru meyve ve bunların mamullerinden elde edildiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, tarımsal üretim ve ticaret dikkate alındığında, Türkiye'nin dünyadaki lider ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

'TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK FINDIK ÜRETİCİSİ'

Türkiye'nin, fındıktan cevize, kayısıdan kiraza en üst düzey üretici ve ihracatçı olduğunu belirten Pakdemirli, "Özellikle, fındık tüm bu ürünler arasında en büyük paya sahip. Aslında, Türkiye dünyanın en büyük fındık üreticisidir ve dünyadaki üretimin yüzde 70'ten fazlasını sağlamaktadır. 2018'de, bu ürünün yüzde 85'i ihraç edildi ve 1,6 milyar dolarlık ihraç hasılatı elde edildi. Fındık ve ürünlerini 100'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. En büyük dilim Avrupa Birliği üye ülkeleri oluşturmaktadır" dedi.

'ORTA VADEDE HEDEF 1 MİLYON TON FINDIK ÜRETİMİ'

Fındığın Türkiye açısından çok önemli bir ürün olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bu yüzden, sektördeki liderlik pozisyonumuzu korumak için üretkenliği ve kaliteyi arttırma bağlamında stratejiler ve hedefler belirliyoruz. Bu çerçevede gelecek yıllardaki vizyonumuzu açıklamak istiyorum. Birincil hedefimiz, fındık üretimini orta vadede 1 milyon ton ortalamaya yükseltmektir. Bu hedefe ulaşmak için, ilk olarak yeni fındık bahçeleri, özellikle bozulmuş orman alanlarına kurulacaktır. İkincil olarak, eski fındık bahçelerinin gençleştirilmesi sağlanacak, Ar-Ge çalışmaları, yeni fındık türlerine ve katma değerli ürünlerin üretimine odaklanacaktır" diye konuştu.  Yaklaşık 103 ton kuru kayısıyı ürettiklerini ve bunun dünya üretiminin yüzde 63'üne tekabül ettiğini de vurgulayan Pakdemirli, "Bu durum ülkemizin dünyadaki kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmını elinde tuttuğu anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

'KURU ÜZÜMDE TÜRKİYE DÜNYA LİDERİ'

Bakan Pakdemirli, dünyanın kuru üzüm üretiminin yaklaşık 1,2 milyon ton olduğunu, Türkiye'nin 280 bin tonluk üretimiyle dünya lideri konumunda bulunduğunu söyleyerek, "Ayrıca, Türkiye, 370 milyon dolar ile kuru üzüm ihracatının zirvesinde de yer alıyor. Bu ihracattaki en büyük pay ise yüzde 95'lik payıyla çekirdeksiz sultan üzümüdür" dedi.

Türkiye için önemli ihraç ve üretim kalemlerinden olan kuru incir, badem ve Antep fıstığı konularına da vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "2018'de Antep fıstığı üretimimiz 240 bin tondu; ancak, üretimimiz sadece iç tüketimimizi karşılamaktadır. Çünkü tüm Antep fıstıkları baklava yapımında kullanılmaktadır" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 24.05.2019 07:15
Anahtar Kelimeler:
Bakan PakdemirliOrta Vadede HedefHedefFındık üretimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkinci pilot olmak isteyen üniversitelilere şans
İkinci pilot olmak isteyen üniversitelilere şans
TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok
TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok
Üniversiteden KOBİ’lere ‘nakit yönetimi’ uygulaması
Üniversiteden KOBİ’lere ‘nakit yönetimi’ uygulaması
VakıfBank’tan İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği
VakıfBank’tan İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği
Türkiye'den ABD hamlesi!
Türkiye'den ABD hamlesi!
Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı
Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı
Güneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdı
Güneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdı
Bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız
Bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız
'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'
'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans