BAKAN PAKDEMİRLİ, NEW HOLLAD TÜRKİYE SATIŞ BİRİNCİSİ BİLGİN GROUP`I TEBRİK ETTİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

NEW HOLLAD TRAKTÖR TÜRKİYE SATIŞ BİRİNCİSİ BİLGİN GROUP STANDINA YOĞUN İLGİ

Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ. Bilgin: New hollad Türkiye Satış Birincisi Bilgin Group yeni çıkan 4 Silindirli 2021 model TD4.78B Traktörü Bakanımız Bekir Pakdemirli ile birlikte yeni traktörün lansmanı gerçekleştirildi. Mart ayında 250 adet Traktör, Biçerdöver ve ekipman satışı yaparak dünya Satış rekoru kıran Bilgin Group Bakan Pakdemirli tarafından Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ. Bilgin `i tebrik etti. Başkan Bilgin, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye Dünyada en fazla Satılan ve yine Pazar lideri New Holland Traktör Maketi hediye etti.



Daha Sonra Bakan Pakdemirli Dünyada en fazla Satılan ve yine Pazar lideri New Holland Biçerdöver satın alan çiftçi Mehmet çelik `e Bilgin Group Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yusuf İ. Bilgin ile beraber anahtarını teslim etti.



Daha sonra hatıra fotoğrafı çekilerek New hollad Türkiye Satış Birincisi Bilgin Group `a Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet başarılar diledi.