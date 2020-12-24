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Bakan Pakdemirli: Ilısu Barajı tam kapasite enerji üretimine başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizin en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, tam kapasite enerji üretimine başladı" dedi.

24 Aralık 2020 Perşembe 10:54
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Bakan Pakdemirli: Ilısu Barajı tam kapasite enerji üretimine başladı

ANKARA - Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın tam kapasite elektrik üretimine başladığını, ülke ekonomisine yıllık 2,8 milyar liralık katkı sağlanacağını bildirdi. Sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve hidroelektrik santralde (HES) ilk türbinin geçen 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yolu ile iştirak ettiği törenle devreye alındığını anımsatan Bakan Pakdemirli, "İlk etapta bu törenle 200 Megawatt (MW) kurulu gücündeki türbin üretime başladı" dedi.




'7 AYDA YAKLAŞIK 1 MİLYAR 400 MİLYON TL KATKI SAĞLANDI'

23 Aralık 2020 tarihi itibari ile barajda 6 ünitenin tamamının devreye alınarak, tesisin tam kapasite ile enerji üretimine başladığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, bugün itibari ile barajdan 2 milyar kilowatt saat enerji üretilerek ülke ekonomisine 7 ayda yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL katkı sağlandığını açıkladı.

YILLIK 2.8 MİLYAR LİRALIK ENERJİ ÜRETİMİ

6 ünitenin tamamının devreye alınmasıyla birlikte barajın ülke ekonomisine yılda 2.8 milyar TL katkı sağlayacağının altını çizen Bakan Pakdemirli, "Toplam kurulu gücü 1200 MW olan 6 adet santral ile yılda ortalama 4 bin 120 gigawatt saat (GWh) enerji üretimi gerçekleştirilecek. Proje üreteceği yeşil enerji ile daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlayacak. Bu büyük enerji üretiminin yanı sıra Ilısu Barajı’nda regüle edilen ve daha sonra inşa edilmesi hedeflenen Cizre Barajı’na bırakılan sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi Ovalarında toplam 765 bin dekar alanın modern teknikler ile sulanması ve yılda 1 milyar 168 milyon kilowatt saat (KWh) enerji üretilmesi mümkün olabilecek. Cizre Barajı tamamlandığında yıllık 1 milyar TL ilave gelir artışı sağlanacak" ifadesini kullandı.

DHA

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