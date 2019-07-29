Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103373
ALTIN
256.106
DOLAR
5.6029
STERLİN
6.8637
EURO
6.2353
Çocuklarda yaz ishallerine dikkat
Çocuklarda yaz ishallerine dikkat
Fatih Terim'e imkan verildiğinde olamayacağı şampiyonluk yok
Fatih Terim'e imkan verildiğinde olamayacağı...
Devrek bastonu gençlerin elinde hayat buluyor
Devrek bastonu gençlerin elinde hayat...
Selçuk İnan'ın Avusturya kampından ayrılma nedeni belli oldu
Selçuk İnan'ın Avusturya kampından ayrılma...
Yara bantları vücut ısısı ile yaraları daha çabuk iyileştirecek
Yara bantları vücut ısısı ile...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Pakdemirli, ihracatçılarla bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret ettikten sonra Demokrasi Üniversitesi'ne gitti. Pakdemirli, ardından Ege İhracatçı Birlikleri'nde Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri ile toplantı yaptı.

Bakan Pakdemirli, ihracatçılarla bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret ettikten sonra Demokrasi Üniversitesi'ne gitti. Pakdemirli, ardından Ege İhracatçı Birlikleri'nde Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri ile toplantı yaptı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:49
9 Okunma
Bakan Pakdemirli, ihracatçılarla bir araya geldi

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün sabah saatlerinde geldiği İzmir'de, önce Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ardından Demokrasi Üniversitesi'ne giden Bakan Bekir Pakdemirli'yi burada Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve üniversitede görevli öğretim üyeleri ile çalışanlar karşıladı. Rektörlük binası girişinde bekleyenlerin tek tek elini sıkan Pakdemirli, daha sonra Prof. Dr. Tunçsiper ile bir süre basına kapalı görüşme yaptı. Ardından Ege İhracatçı Birlikleri'ne (EİB) geçen Pakdemirli, 1 Eylül'de yeni ihracat sezonu başlayacak olan çekirdeksiz kuru üzümün katma değerli ihracatı için Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri ile düzenlenen toplantıya katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Pakdemirli, buradan ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirliİhracatçılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Petrol fiyatları talep endişeleri etkisiyle düştü
Petrol fiyatları talep endişeleri etkisiyle düştü
Dolar ve Euro'da son durum
Dolar ve Euro'da son durum
Salda Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
Salda Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
Kurban Bayramı ekonomisi 24 milyar lira
Kurban Bayramı ekonomisi 24 milyar lira
Fındıkta fiyat açıklandı
Fındıkta fiyat açıklandı
Çalışanlar dikkat! Emekliliğe yeni model geliyor
Çalışanlar dikkat! Emekliliğe yeni model geliyor
Avrupa piyasaları yükseldi
Avrupa piyasaları yükseldi
Bakan Selçuk duyurdu!
Bakan Selçuk duyurdu!
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 35'i tamamlandı
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 35'i tamamlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans