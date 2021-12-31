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Bakan Pakdemirli: Destek bizden, üretmek sizden

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesinin bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu. 

31 Aralık 2021 Cuma 11:05
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Bakan Pakdemirli: Destek bizden, üretmek sizden

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı. Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 252 milyon 199 bin TL, süt desteği kapsamında 156 milyon 715 bin TL, hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 133 milyon 229 bin TL, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği kapsamında 14 milyon 845 bin TL, süt analizi desteği kapsamında 3 milyon 418 bin TL, aşı desteği kapsamında 2 milyon 484 bin TL, küpe uygulama desteği kapsamında 1 milyon 307 bin TL, atık desteği kapsamında 399 bin TL, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği kapsamında 26 milyon 35 bin TL, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 33 milyon 915 bin TL, toprak analizi desteği kapsamında 887 bin TL, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 645 bin TL, sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamında 13 milyon 595 bin TL ödenecek. Destek bizden, üretmek sizden" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanıBekir PakdemirliTarımDestek
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