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Bakan Pakdemirli'den 'tarımsal destek ödemesi' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 394 milyon 514 bin 187 liralık desteğin saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

02 Nisan 2021 Cuma 14:35
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Bakan Pakdemirli'den 'tarımsal destek ödemesi' açıklaması

ANKARA - Bakan Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, 394 milyon 514 bin 187 liralık desteği saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını belirtti. Bakan Pakdemirli, "Hububat-baklagil-dane mısır için 35 bin 525 üreticiye 94 milyon 362 bin 593 TL, yaş çay fark ödemesi desteği kapsamında 182 bin 316 üreticiye 188 milyon 561 bin 122 TL, yem bitkileri desteği kapsamında 34 bin 798 üreticiye 99 milyon 585 bin 662 TL, sertifikalı fidan kullanım desteği için 2 bin 454 üreticiye 9 milyon 630 bin 312 TL, sertifikalı tohum kullanım desteği için de 4 bin 952 üreticiye 2 milyon 374 bin 498 TL olmak üzere toplam 394 milyon 514 bin 187 TL destek ödemesi yapacağız. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliTarımsal Destek ödemeleri
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