Bakan Pakdemirli'den balıkçılara 66 milyon liralık müjde

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği'nin işbirliğiyle düzenlenen 8'inci Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, Antalya'nın Aksu ilçesinde Kundu turizm bölgesindeki bir otelde başladı. Türkiye'de su ürünleri sektöründe yapılması gerekenler ve diğer önemli konuların ele alındığı, 26- 29 Şubat tarihleri arasındaki çalıştayın açılışı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapıldı.

HEDEF 600 BİN TON ÜRETİM, 2 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Su ürünlerinin Türkiye için son derece önemli olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Sahillerimizden uzağa, ufka bakıp denizi kullanmamız lazım. 1970'li yıllarda 200 bin tonlar olur mu acaba diye konuşurken, şimdi 600 bin ton konuşuluyor ve Türkiye bu konuda çağ atladı. 2023'te Türkiye her alanda olduğu gibi su ürünlerinde de ilk 10 hedefi koymuş durumda. Türkiye'nin 2023 hedeflerine daha erken varabileceği alanlardan biri de su ürünleri ve şimdi yeni hedefimiz 600 bin ton üretim ve 2 milyar dolar ihracat" dedi.

DÜNYADA EN HIZLI BÜYÜYEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada en hızlı büyüyen üçüncü, Avrupa'da ise ikinci ülke olduğunu belirten Pakdemirli, “82 ülkeye balık ihracatı yapıyoruz, ama yurt dışına gittiğimizde bizim ürünlerimizi aracı başka ülkeler pazarlıyor. Bizim pazarlama faaliyetlerimizi artırmamız lazım. Bizler bu konuda özel sektörü motive ve teşvik edeceğiz" diye konuştu.

KAÇAK AVCILIK TAMAMEN ENGELLENECEK

Pakdemirli, kaçak avcılığı engelleyecek sucul biyoçeşitliliği geliştirmeyle ilgili hedef konulduğunu da söyledi. Türkiye'nin büyüyeceği ve bu 600 ton gömleğinin de küçük geleceğini dile getiren Pakdemirli, “Ama daha çok müşteriye ve daha çok üretim için de güvenilir üreticilere ihtiyacımız var" dedi.

KİŞİ BAŞI BALIK TÜKETİMİ HALA 6 KİLO

Türkiye'de kişi başı balık tüketiminin hala 6 kilo, bazı verilere göre de 8 kilo olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, “Biz 'sofrada balık, ömür boyu sağlık' diyoruz. Birçoğumuzun doktor ve diyetisyene yolu düşüyor. Tavsiye her zaman 'eti az ye, haftada bir gün ye, sebzeyi bol tüket, Akdeniz tipi beslen.' Memleketimizin dört tarafı suyla çevriliyken Akdeniz tipi beslenenlerin seviyesi sahillerle sınırlı" ifadelerini kullandı.

'YERLİ BALIKTA HANIMLARI KAZANMAMIZ LAZIM'

Yerli balığın tüketilmesi için evleri, hanımları kazanmak gerektiğine işaret eden Pakdemirli, “Hotel, restoran ve kafe sektörünü de kazanmamız lazım. Biz kamu kurumlarında da üstümüze düşen vazifeyi yapıyor muyuz, buna da bakmamız lazım. Gönderdiğimiz yazılarla, kamu kurumlarında da su ürünlerinin tercih edilmesi, yemek ve menülerinde mutlaka bulundurulması hususunda ısrarlı taleplerimizi sürdürüyoruz. Taleplerimize çok olumlu dönüşler almaya başladık" diye konuştu.

DENİZDE YENİ ÜRETİM ALANLARI

Adana'da denizde 30 bin ton üretim alanı açıldığını ve müracaatların alındığını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Mersin'de 50 bin ton kapasiteyle üç bölgede üretime başladık. Türk somonu geliştirilerek, alabalık satışlarındaki dönemsel sorunu da çözdük. Islah çalışmalarımız da devam ediyor. Türk somonu desteklemesinde kilogramını 1 liradan 1,5 liraya çıkardık. Elimiz rahatladıkça desteklerimizin daha fazla olacağından emin olabilirsiniz. Yetiştiricilerimize bugüne kadar 3 milyar lira destek verdik" dedi.

66 MİLYON LİRALIK DESTEK MÜJDESİ

66 milyon liralık destekleme ödemesinin yarın hesaplara yatırılacağını açıklayan Bakan Pakdemirli, “Hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcayın. Mutlaka bakanlık olarak sektörün talepleri için bütün imkanlarımızı seferber ettik, edeceğiz ve aynen bu şekilde de sürdürüyor olacağız. İşbirliğimizi artırarak 2023 hedeflerine birlikte ulaşıyor olmamız lazım" diye konuştu.

İMRALI'DAKİ YANGIN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İmralı'daki yangınla da ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, “Yangın kontrol altında. Yangına hemen sabah saatlerinden itibaren 1 helikopter, 20 arazöz ve iki dozerle müdahale etmeye başladık. Yangın makilik alanda çıkmış durumda. Şu anda kontrol altında, cezaevinden uzak bir durumda. Yer yer hala tütmeler devam ediyor. Ekiplerimiz sahada ve çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.