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Bakan Nebati: Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilkini gerçekleştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

28 Aralık 2021 Salı 16:50
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Bakan Nebati: Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilkini gerçekleştirdik

ANKARA - Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" dedi. 

Bakan Nebati başkanlığındaki toplantıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin NebatiFiyat İstikrarı Komitesi
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