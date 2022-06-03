Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.597,28
ALTIN
988,27
DOLAR
16,54
STERLİN
20,76
EURO
17,75
İstanbul Galata Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi 2...
Kapadokya Üniversitesi Akademik personel alacak
Kapadokya Üniversitesi Akademik personel...
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.800 Sözleşmeli Personel istihdam edecek
Tarım ve Orman Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

03 Haziran 2022 Cuma 16:08
Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir. Küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşan bazı aksaklıklar, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz enflasyon artışlarında da temel bir rol oynuyor. Uyguladığımız politikalar, yönetilen, yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. 

Olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle tarımsal üretimde gerçekleşmesini bekledikleri artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğinin öngörüldüğünü aktaran Bakan Nebati, "Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıNureddin NebatiEnflasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi
22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi
Yıllık enflasyon yüzde 73,50 oldu
Yıllık enflasyon yüzde 73,50 oldu
Bakan Muş: Mayıs ayında ihracatımız 19 milyar dolar
Bakan Muş: Mayıs ayında ihracatımız 19 milyar dolar
MASFED, e-Fatura’da Kolaysoft Teknoloji dedi
MASFED, e-Fatura’da Kolaysoft Teknoloji dedi
Bayraktar: Markette fiyatı en çok artan ürün yüzde 58,4 ile limon
Bayraktar: Markette fiyatı en çok artan ürün yüzde 58,4 ile limon
BOTAŞ: Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatı yüzde 30 artırıldı
BOTAŞ: Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatı yüzde 30 artırıldı
Bakan Muş: 7,3'lük büyüme gerçekten büyük bir başarı
Bakan Muş: 7,3'lük büyüme gerçekten büyük bir başarı
"Kamyoncular, dönüş yükü olmadan yüke talip olmada tereddüt yaşıyor"
"Kamyoncular, dönüş yükü olmadan yüke talip olmada tereddüt yaşıyor"
Bakan Nebati'den büyüme açıklaması 
Bakan Nebati'den büyüme açıklaması 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi