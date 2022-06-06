Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.648,12
ALTIN
981,62
DOLAR
16,59
STERLİN
20,88
EURO
17,79
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi...
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...
İstanbul Galata Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi 15...
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

06 Haziran 2022 Pazartesi 17:05
Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz

Bakan Nebati, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Nebati, "Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır. Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik. Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıNureddin Nebati
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Muş: Sağlık hizmeti ihracat gelirimiz 5 milyar doları yakalayacak
Bakan Muş: Sağlık hizmeti ihracat gelirimiz 5 milyar doları yakalayacak
Progroup, perakendecilere Turquality desteklerini anlattı
Progroup, perakendecilere Turquality desteklerini anlattı
Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti
Bakan Nebati: Enflasyon artışı hız kesti
22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi
22'nci Yurtdışı Ekonomi Zirvesi Bükreş'te gerçekleştirildi
Yıllık enflasyon yüzde 73,50 oldu
Yıllık enflasyon yüzde 73,50 oldu
Bakan Muş: Mayıs ayında ihracatımız 19 milyar dolar
Bakan Muş: Mayıs ayında ihracatımız 19 milyar dolar
MASFED, e-Fatura’da Kolaysoft Teknoloji dedi
MASFED, e-Fatura’da Kolaysoft Teknoloji dedi
Bayraktar: Markette fiyatı en çok artan ürün yüzde 58,4 ile limon
Bayraktar: Markette fiyatı en çok artan ürün yüzde 58,4 ile limon
BOTAŞ: Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatı yüzde 30 artırıldı
BOTAŞ: Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatı yüzde 30 artırıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi