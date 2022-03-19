Bakan Nebati: 21'inci yüzyıl Türkiye'nin olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 21'inci yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olduğunu söyleyerek, "Çok daha iyi haberler gelecek. Geleceğe o kadar büyük bir ümitle bakıyorum ki Allah'ın izniyle yanılmayacağım. Rahat olun" dedi.

ANTALYA (DHA)

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu'nun (TÜGİK) düzenlediği 'TÜGİK İş Zirvesi 2022', Serik ilçesi Belek bölgesindeki bir otelde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'dan yeni geldiğini ve yurt dışında Türkiye'ye başka bir gözle bakıldığını ifade ederek, "Tüm mercekleriyle Türkiye, ilgi alanı oluyor yurt dışındaki fuarlarda. Bunu hissettiriyorlar. Türkiye, öncü ülke konumundadır. Biz yurt dışına çıkarken Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bayrağımızın gücüyle dik duruşumuzla gidiyoruz. Ulusal çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa o mesajları veriyor, yatırımlar için de her türlü engelin kaldırılması için ön ayak oluyoruz. Yurt dışına, ülkemizi şikayet etmek ya da 'buraya yatırım yapmayın' demek için değil, 'Can, mal, güvenliğine inanarak gelin, temel insan haklarına öncelik veren, adalete vurgu yapan özgürlükten asla taviz vermeyen bir ülke olduğu için gelin' diyerek gidiyoruz" dedi.

Dünyanın 2 yıldır olağanüstü dönemden geçtiğini belirten Bakan Nebati, koronavirüs döneminde dünya ne yapacağını bilemez durumdayken, Türkiye'nin, alınan önlemlerle krizden pozitif şekilde çıktığını söyledi. Türkiye'nin 2022 yılını büyüme ve gelirini artırma hedefiyle tamamlayacağını söyleyen Bakan Nebati, "Türkiye 2022 yılını da büyümeyle, gelirini artırma hedefiyle yürüyor. Çok daha iyi haberler gelecek. Türkiye adeta bir fırsatlar ülkesi. 21'inci yüzyıl bizim yüzyılımız, Türkiye'nin yüzyılı olacak. Gençlerimizin önderliğinde yürüyecek. Geleceğe o kadar büyük bir ümitle bakıyorum ki Allah'ın izniyle yanılmayacağım. Rahat olun. Birilerinin farklı bir dille karamsarlık yayması sizi hiç rahatsız etmesin. Hesap kitabımızı bilerek biz yolumuza devam edeceğiz. Birileri varsın farklı düşünsün, korksun" diye konuştu.