Bakan Muş: Ocak'ta ihracatımız 17,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımız geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır" dedi.



Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, 2021 yılında Türkiye'nin kalkınması için verilen mücadeleye bu yıl da hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Geçen aralık ayında düzenlenen teşvik belgesi sayısında ve tutarında rekor kırıldığını belirten Bakan Muş, "Bu vesile ile 53 milyar liralık yatırımın önü açılarak binlerce kişiye istihdam imkanı sağlanacaktır. Dengeli büyüme performansı ve hayata geçirdiği yapısal reformlarla Türkiye, pek çok uluslararası yatırımcının dikkatini çekmeyi başarmıştır. Türkiye, 2020 yılında 160 proje ile Avrupa genelinde en çok rağbet edilen 9'uncu uluslararası doğrudan yatırım destinasyonu olmuş, Avrupa geneli doğrudan yatırımlar içindeki payını Covid-19'un ciddi etkilerine rağmen 2020 yılında yüzde 3,1'e yükseltmiştir. Bu anlamda bizim ekonomideki rotamız bellidir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat. İhracatta elde ettiğimiz başarılar da rotamızda emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesi olmuştur. Bu kapsamda, tüketici ve üreticinin genel ekonomik duruma ilişkin eğilimlerini özetleyen Ekonomik Güven Endeksimiz ocak ayında yüzde 2,7 artarak 100,8 puan seviyesine ulaşmıştır. Sanayi Üretim Endeksi ise kasım 2021'de aylık yüzde 3,3, yıllık ise yüzde 11,4 artış göstermektedir. Diğer yandan, 2021 yılında Sanayi Kapasite Raporu alan işletme sayısı yüzde 9,5 artarken, sanayideki istihdam önceki yıla göre 269 bin kişi artarak 3 milyon 575 bine yükselmiştir" diye konuştu.



'İHRACATÇI SAYIMIZ 101 BİNİ AŞMIŞTIR'



Bakan Muş, her gün yeni firmaların üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonuna dahil olduğunu gördüklerini ve bu durumdan gurur duyduklarını kaydederek, "Nitekim 2021 yılında 32 binden fazla yeni firma ihracata başlamış ve ihracatçı sayımız 101 bini aşmıştır. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 21'e çıkmıştır. Bu sayede geleneksel ihracat pazarlarımız da güçlenirken yeni pazarlara da açılmaktayız. İhracatımız daha güçlü ve daha çeşitli bir yapıya kavuşmaktadır" dedi.



'İHRACATIMIZ YÜZDE 17 ARTTI'



Muş, ihracatta 2021 yılı boyunca yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğine dikkat çekerek, "İhracatımız geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. İthalatımız ise ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olmuştur. Bu gelişmelerle ocak ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 38 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. Nitekim ocak ayında enerji ithalatımız 9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Keza, enerji hariç bakıldığında, ocak ayında ithalatımız 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yine ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç yüzde 88,3 olarak kaydedilmiştir. Tüm bu veriler ışığında, açıkça ifade etmek gerekirse, yılın ilk ayı itibarıyla bir önceki yılın ocak ayıyla mukayese edildiğinde ülkemiz güçlü bir ihracat performansı ortaya koymuştur. 2022 yılında bu güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. Hedefimiz, 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmektir. Türkiye, özel sektör ve kamu iş birliğinde çok daha iyi noktalara ulaşacak, müreffeh bir ülke olacaktır. Buna inanıyoruz ve Allah’ın izniyle bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.



'ÇOK ÖNEMLİ ADIM ATIYORUZ'



Türkiye'nin Ukrayna ile arasındaki ilişkilerin önemli bir ayağı olarak ticari bağların oldukça kuvvetli olduğunu belirten Bakan Muş, "Ukrayna ile ticaretimiz 2021 yılında hızlı bir yükseliş trendine girerek yüzde 59 artmış ve 7,4 milyar dolara ulaşmıştır. Özellikle ikili ticaretimize konu ürünlerin çeşitlenmesi memnuniyet vericidir. Bu noktada, iki ülke Cumhurbaşkanlarınca belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için Ukrayna ile ticari ilişkilerimizde çok önemli bir adımı atıyoruz. Yarın inşallah, 10 yılı aşkın müzakerelerin meyvesi olarak Ukrayna ile Yeni Nesil Serbest Ticaret Anlaşması imzalayacağız. Ukrayna ile imzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşmasının iki ülke için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.