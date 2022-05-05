Bakan Muş: Nisan ayında ihracatımız 23,4 milyar dolar

ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır" dedi.



Bakan Muş, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş, küresel ekonomide son dönemde yaşanan bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin, ihracatta 2021 yılındaki büyük başarısının ardından, 2022 yılının ilk dört ayında da güçlü performansını devam ettirdiğini söyledi.



'BU YIL 4'TE 4 YAPTIK'



Bakan Muş, "Geride bıraktığımız nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. 2022 yılının ilk üç ayında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Böylelikle serimizi devam ettirerek bu yıl 4'te 4 yapmış olduk. Öte yandan, 29 Nisan tarihinde gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 956 milyon dolarlık ihracatımız, Cumhuriyet tarihinde yalnızca bir günde yapılan en yüksek ihracat olması bakımından oldukça değerlidir. Nisan ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30,1 oranında artışla 52,8 milyar dolara yükselmiştir" dedi.



'TÜRKİYE EKONOMİSİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'



Bakan Muş, nisan ayında ithalatın ise yüzde 35 oranında artışla 29,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyerek, "Enerji kalemi, 7,7 milyar dolarlık pay ile ithalatımızda önemli bir yer tutmayı sürdürmektedir. Nitekim enerji hariç bakıldığında, ihracatımızın ithalatı karşılama oranının yüzde 100'ün üzerine çıktığını görmekteyiz. Bu noktada, ocak-nisan dönemi ithalat artışında petrol ve doğal gaz başta olmak üzere, emtia fiyatlarında küresel düzeyde yaşanan artışların etkinliğinin sürdürdüğünü görmekteyiz" diye konuştu.



240,1 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine kararlı adımlarla yaklaştıklarını ifade eden Muş, "Sizlerle el ele vererek ihracatımızı, istihdamımızı ve ekonomik büyümemizi daha da yukarılara çıkaracağız. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve Türk ürünlerini ihraç ederek ülkeye döviz girişini, yatırımları ve istihdamı arttırıp Türkiye ekonomisini daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.



'HİZMET İHRACATINDA 68 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ'



Muş, hükümetlerinin tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zor zamanlarda ihracatçılara ihtiyaç duydukları tüm alanlarda destek olmak için var gücüyle çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri' ile hizmet ihracatı yapan kuruluşların pazara giriş, tescil ve koruma, yurt dışı etkinlik katılımı, sanal fuar organizasyonu, reklam, tanıtım, pazarlama gibi harcamaları yıllık 9,6 milyon liraya kadar desteklenebilecektir. Sağlık ve spor turizm hizmetleri sektörlerinin gelişimi, pazar araştırması, bilgiye abonelik giderleri, ülkeye giriş yapacak kişilerin girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik istihdam giderleri yıllık 9,6 milyon liraya kadar desteklenecektir. Sektörel alım ve ticaret heyetleri desteği için yüzde 70 oranında yıllık 1,8 milyon lira destek verilecektir. Ayrıca Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları başlıklı kalemde, tescil ve koruma ile reklam tanıtım ve pazarlama alanlarında 1,8'er milyon lira destek sağlanacaktır. Yürürlüğe giren bu yeni desteklerimizin sağladığı ivmeyle, 2022 yılında hizmet ihracatımızda 68 milyar dolar hedefini aşacağımızdan eminiz"