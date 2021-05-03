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Bakan Muş: Nisan ayı ihracatımız 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisan ayında ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer ile tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik" dedi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:50
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Bakan Muş: Nisan ayı ihracatımız 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir

ANKARA - Bakan Muş, 2021 yılı nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, 2021 yılının ilk çeyreğinde ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 17,2 oranında artarak 50 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 9,6 oranında artış ile 61 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "Nisan ayında da ihracattaki güçlü performansımız devam etmiş, ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer ile tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. Pandemi öncesi 2019 yılı ile karşılaştırıldığında ise ihracatımızın, Nisan ayında yüzde 22,3 oranında arttığı görülecektedir. Bugün itibarıyla ihracatımızın pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutunduğunu söyleyebiliriz. İthalatımız ise Nisan ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aylık ithalatımız pandemi öncesi dönemle karşılaştırıldığında, 2019 yılı Nisan ayına göre ithalatımızın yüzde 21,1 oranında artış gösterdiği görülmektedir” diye konuştu.

'İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 97,7'

Nisan ayı dış ticaret açığının, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara gerilediğini söyleyen Bakan Muş, "Bir diğer ifadeyle 2021 yılı Nisan ayında dış ticaret açığımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,5 milyar dolar azalmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 19,5 puan artışla yüzde 66,2’den yüzde 85,7’ye yükselmiştir. Enerji ithalatı hariç tutulduğunda ise ihracatın ithalatı karşılama oranı 25,8 puan artış ile yüzde 97,7 olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Nisan döneminde ise ihracatımız yüzde 33,1 artışla 68,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalat ise Ocak-Nisan döneminde, yüzde 19,8 artarak 82,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Nisan dönemi dış ticaret açığımız, yüzde 19,5 azalarak 17,6 milyar dolardan 14,2 milyar dolara gerilemiştir. Bir başka ifadeyle, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığımız, önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 milyar dolar azalmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan döneminde 8,3 puan artışla yüzde 82,9 olmuştur. Enerji ithalatı hariç tutulduğunda ise ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,7 puan artış ile yüzde 93,8 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

'184 MİLYAR DOLAR İHRACAT DÜZEYİNİ AŞMAYA YAKLAŞTIK'

Bakan Muş, yeni dönemde memleketin her köşesini ziyaret ederek, tüm sektör temsilcilerinin, ihracatçıların, esnafın, girişimcilerin sorunlarıyla ilgili istişare süreçlerini daha da yoğunlaştıracaklarını söyledi. Üreticilerin tesislerini tek tek gezerek, aksayan noktaları yerinde tespit edeceklerini vurgulayan Muş, şunları kaydetti:

"Hiçbir vatandaşımızın derdine kayıtsız kalmayacağız. Çözüm üreteceğiz. Yol bulacağız, yol açacağız. Bürokrasiyi; iş insanımızın, esnafımızın, girişimcimizin işini kolaylaştıracak, önünü daha da açacak bir araç olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın, esnafımızın, sanatkarlarımızın, kooperatiflerimizin, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın sorunlarını çözmek için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bugün, 2021 yıl sonuna ilişkin Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Hâlihazırda yıllıklandırılmış ihracatımız ile bu hedefi zaten aşmış bulunuyoruz. Artık yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı konuşma zamanıdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Mehmet MuşNisan AyıIhracat
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