Bakan Muş: Haziran ayı ihracatımız 19,8 milyar dolara yükseldi

ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir. Bu sayede ilk 6 ayda ihracatımızı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız'' dedi.



Bakan Muş, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı Haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş, Türkiye’nin 2020 yılının son çeyreğinde yakaladığı ivmenin güçlenerek devam ettiğini belirterek, "Bu minvalde yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7’lik büyümeyi daha anlamlı kılan, ihracatımızın büyümeye 1,1 puanlık katkı sunmasıdır. Sanayinin çarkları giderek daha hızlı dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız salgına rağmen çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam etmektedir. Nisan ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 66'lık bir artış gösteren sanayi üretimi, ikinci çeyrekte oldukça güçlü bir büyümenin sinyallerini vermektedir" diye konuştu.



'İHRACAT YÜZDE 40 ARTIŞLA 105 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'



Bakan Muş, 2021 yılının ilk 5 ayında ihracatta sergilenen güçlü performansın, haziran ayında artarak devam ettiğini kaydederek, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir. Bu sayede ilk 6 ayda ihracatımızı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Söz konusu değerler, hem aylık hem çeyreklik hem de 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır. Son 12 aylık ihracat değerimiz ise 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır. Normalleşme adımlarıyla birlikte Orta Vadeli Program’da yer alan 2022 hedefi olan 198 milyarı da aşıp ihracatımızı 200 milyar doların çok daha ötesine taşıyacağımıza inanıyoruz. Çiftçisinden sanayicisine tüm girişimcilerimizin emeğiyle ortaya çıkan bu başarı, kamu ve özel sektörümüzün güçlü iş birliğinin ürünüdür" dedi.



'AB'YE İHRACAT YÜZDE 42 ARTTI'



Bakan Muş, ithalatın ise yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 27,5 olarak gerçekleştiğini kaydederek, şunları söyledi:



"Ayrıca bu dönemde gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına da ulaşılmıştır. Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı, haziran ayında geçtiğimiz yıla göre 4,8 puan artışla yükselmiştir. Ocak-Haziran döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yıla göre yükselmiştir. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız 2021 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 11,4 azalarak 21,2 milyar dolara gerilemiştir. İhracat tutarımız kadar, ihracata yönelen firma sayımızdaki artış da ihracatın tabana yayılması açısından bizleri sevindirmektedir. Bu yılın ilk yarısında ihracat yapan firma sayısı yüzde 12 artışla 76 bin 189 olmuştur. Yılın ilk yarısında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat, geçen yıla göre yüzde 42 artışla 44 milyar dolar olurken, söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat, toplam ihracatımızın yüzde 42’sini oluşturmuştur. Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, ikili ticaretimizde Türk lirasının payını artırmaya devam ediyoruz. 2021 yılının Haziran ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 15,5 milyar lira olarak gerçekleşmiş olup, bunun 6 milyar TL’lik kısmı ihracat, 9,5 milyar liralık kısmı ithalat olmuştur."



'AB İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇABA HARCIYORUZ'



Bakan Muş, en önemli ticaret ortağı AB'nin, kendileri için önemli çıpa olmaya devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta gerçekleşen AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirisi’nde, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin AB komisyonuna yetki verilmesine dair teknik çalışmaların başlatılması hususunda çağrıda bulunulmuştur. Bu noktada, daha ileri adımların hızlıca atılması gerektiğini vurgulayarak, AB üyeliğinin ülkemiz için stratejik bir hedef olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu husustaki kararlı tutumumuza paralel şekilde; Ticaret Bakanlığı olarak bizler de Türkiye ve AB arasında Gümrük Birliği’nin güncellenmesi başta olmak üzere, AB ile ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için var gücümüz ile çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum; AB’nin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatleri ile Kıbrıs Türklerine yönelik olumsuz tutumundan vazgeçmesi en büyük temennimizdir. İlerleme kaydedebilmek ve nitelikli sonuçlara ulaşabilmek için AB tarafının çabalarımıza karşılık vermesi önem arz etmektedir" dedi.