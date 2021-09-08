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Bakan Muş: 20 bin istihdam sağlamasını hedefliyoruz

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, İzmir'de endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "Bölgenin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını hedefliyoruz" dedi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 10:21
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Bakan Muş: 20 bin istihdam sağlamasını hedefliyoruz

Bakan Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İzmir'de endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandığını kaydetti. Muş, kararın Türkiye ve İzmir için hayırlı olmasını dileyerek, "İzmir’in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı’na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle, İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik yatırımlar için cazibe merkezi olabilecek yeni serbest bölgelerin kurulması çalışmalarına devam ediyoruz. Buradaki temel amacımız; serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanıMehmet MuşBatı Anadolu Serbest BölgesiIstihdam
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