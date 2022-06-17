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Bakan Kirişci: Destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

17 Haziran 2022 Cuma 11:04
Bakan Kirişci: Destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "77 milyon 370 bin 403 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ödemeDestekTarımVahit KirişciTarım Ve Orman Bakanı
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