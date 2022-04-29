Bakan Kirişci: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da 7 farklı alanda ödeme olacağı belirtilerek, "Arılı kovan desteği kapsamında 65 bin 302 yetiştiriciye 143 milyon 883 bin TL, bitki karantinası tazminatı desteği kapsamında 205 yetiştiriciye 10 milyon 827 bin TL, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 224 yetiştiriciye 812 bin 481 TL, düve alım desteği kapsamında 10 yetiştiriciye 688 bin TL, çam balı telafi desteği kapsamında 88 yetiştiriciye 192 bin 300 TL, yangın ve selden zarar gören kovan desteği kapsamında 118 kişiye 136 bin TL, damızlık ana arı desteği kapsamında 130 kişiye 45 bin TL olmak üzere 66 bin 76 yetiştiriciye toplam 156 milyon 585 bin TL ödeme yapılacaktır. Söz konusu destek ödemeleri bugün saat 18.00 itibariyle yetiştiricilerin hesaplarına aktarılacaktır" denildi.