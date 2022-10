Bakan Kirişci: 5,5 milyon ton hububat, tahıl koridorundan geçti

ŞANLIURFA - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ kapsamında Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Kirişci, GAP Havalimanı'nda kent protokolü ile partililer tarafından karşılandı. AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen basın toplantısının yapıldığı otele geçen Kirişci, buradaki konuşmasında AK Parti'nin, son 20 yılda yaptığı hizmetlerden bahsetti. Kirişci, Türkiye'nin AK Parti döneminden sonra terörle mücadele konusunda önemli aşamaya geldiğini söyledi. Terörün artık kökünün kazınma aşamasına gelindiğini vurgulayan Bakan Kirişci, şunları söyledi:



"Bugün dünyanın gündemini belirleyen bir Türkiye var. Özellikle BM'nin her yıl açılış törenlerinde 'Dünya beşten büyüktür' diyen ve bunu bütün dünyaya haykıran bir lider ve onun izlediği dış politika var. Bu ülkenin vesayet odaklarının yargı camiasına, bu ülkenin sözde o günkü elitlerine nasıl brifing verdiğini, tabi bunu tırnak içinde söylüyorum; ama nasıl talimat verdiğini de bu aziz millet, o gün bunlara şahit oldu. Kendince yargı dağıttığını zannedenler, vesayet odaklarından aldıkları talimatın gereklerini yerine getirdiler. Bu ülkede ders kitaplarında yer alan bir şiiri okuduğu için İstanbul gibi bir metropole 4,5 yıl hizmet etmiş, bugünün cumhurbaşkanı, dünün başbakanı, öncesinde İstanbul'un büyükşehir belediye başkanı olmuş birisine siyasi yasak getirildi, hapse atıldı. 2002'de milletvekili olduğumda milletvekili olarak benim partimin genel başkanıyla ben aynı kürsüde yemin edemedim. Ben bu ülkede böyle bir standardı, profili düşük bir sözde demokrasi adı altında Meclis'e gidip yemin eden bir milletvekili oldum ama bugün Meclis'te kimler var kimler. Söylenecek çok söz var ama öz itibarıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de muhalefet diye bir şey yok. Türkiye'de içeride ve dışarıda vesayet odaklarının kuklası haline gelmiş çevreler var, birbirine benzemezler var."



'DÜNYA DERİN NEFES ALDI'



Bakan Kirişci, son 5-6 yılda Türkiye'nin önemli ilerlemeler kaydettiğinin altını çizerek, dünyanın içinde bulunduğu ekonomik sorunlara rağmen Türkiye'nin istihdam oranının her geçen gün arttığını, işsizlik rakamının da düştüğünü kaydetti. Pandemiye rağmen dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşında önemli rol oynadığını belirtti.



5,5 milyon ton hububatın tahıl koridorundan geçtiğini söyleyen Bakan Kirişci, dünyanın derin nefes alarak rahatladığını belirtip, şöyle konuştu:



"Evet; bugün enflasyon gibi problemimiz, hayat pahalılığıyla ilgili bir problemimiz var, doğrudur ama unutmayın 2001'de dünyada herhangi bir ekonomik kriz yoktu ama Sakıp Sabancı'nın dediği gibi yüzde 50 fakirleşti, ekonomik ve siyasi kriz, Türkiye'nin üzerinden silindir gibi geçti. Bugün enflasyon var, evet ama Allah aşkına rafta bulunmayan, olmayan bir ürün var mı? İstihdam her geçen gün artıyor, işsizlik rakamı her geçen gün düşüyor. Pandemiye rağmen dünyanın gelişmiş ülkeleri arasından en hızlı büyüyen 2'nci ülke olduk. Cumhurbaşkanı'mız Rusya-Ukrayna savaşı başladığında 'Her iki ülke de bizim için dost ve komşu ülkedir, biz futbol taraftarı mantığıyla bunun birini diğerine tercih etmeyiz. Bunların arasındaki barış dünyaya hizmet eder ama savaş özellikle kadınları, çocukları, fakir ülkeleri, bunları yok eder; dünya bundan zarar görür' dediğinde bizi vizyonsuzlukla çapsızlıkla suçlayanlar oldu. Ne oldu? Önce Antalya Diplomasi Forumu'yla daha sonra 22 Temmuz'da neticelenen Tahıl Zirvesi'yle bir taraftan Ukrayna bir tarafta Rusya diğer tarafta dünyanın ortak örgütü BM bu tarafta Türkiye. Peki kim diyebilir 'Bu da kendiliğinden oldu?'. Bugün dünya nefes aldı. 5,5 milyon ton hububat, tahıl koridorundan geçti ve dünya bir nefes aldı, rahatladı."



'STRATEJİK ÜRÜNLERDEN TAVİZ VERMEYİZ'



Türkiye'nin sınırlarından daha büyük ülke olduğunu belirten Bakan Kirişci, savunma sanayisinde gerçekleştirilen başarıları tarım sektörü olarak kullandıklarını kaydederek, tarlada dron ile gübreleme ve ilaçlama yapıldığını söyledi. Stratejik ürünlerden taviz verilmeyeceğini vurgulayan Kirişci, şöyle konuştu:



''Fındık ve çay coğrafyanın tek seçenekli ürünüdür. O coğrafyada başka bir ürün yoktur. Dolayısıyla bizim fıstığı yetiştirdiğimiz coğrafyada ben de uçakla gelirken gördüm, çok geniş alanlarda bu üretimimiz var ama biz burada 'fındık fiyatı açıklanıyor, fıstık fiyatı açıklanmıyor' dersek TMO’nun bütün ürünleri alıyor olması lazımdır. Bu TMO işleyişine aykırıdır. Hepimizin şunu öğrenmesi lazımdır; öncelikle şu stratejik ürünleri. Kıtlık denilince aklınıza ne geliyor? Un, yağ ve şeker geliyor. Et, süt, yumurta geliyor. Fındık da bizim, fıstık da bizim, badem, ceviz de bizimdir. Domates, salatalık, biber de bizim ama biz şu stratejik ürünler konusunda asla taviz vermeyiz. Bu koridorun adı niye ‘tahıl koridoru’ oldu? Niye 'enerji koridoru' olmadı? Çünkü tahıl stratejiktir. Bu ürünleri birbiriyle karıştırmamak gerekiyor. Burada üreticimizin kullandıkları elektriğin ödenmesinde güçlük vardır, diyenlere yönelik bizler geriye dönük 5 yıl süreyle 10 milyon Türk lirasına kadar elektrik borçları olanlarının yapılandırılmasını imkanını getirdik. Yetinmedik yine bu tahsilatları hasat döneminde yapılmasını sağladık. Türkiye, bugünkü durumuna durup dururken gelmedi. Savunma sanayisinin sonuçlarını tarım sektörü olarak kullanıyoruz, tarlada dron kullanıyoruz, gübreleme ve ilaçlama; kim inanır, kim tahmin ederdi. İHA ve SİHA'larımızla dünyanın sayılı ülkelerinin arasına girdik. Biz artık 782 bin metrekareye sığacak bir ülke değiliz. Biz global oyuncuyuz, dünya bizi dikkatle izlemek ve kale almak zorundadır.''