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Bakan Karaismailoğlu:183 milyar dolarlık yatırımın yüzde 20'si yap-işlet-devret projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, "Bunun sadece yüzde 20’sini yap-işlet-devret olarak yaptık, yani Hazine garantisi olarak yaptık. Diğer yüzde 80’ini de Anadolu’nun köşesinde binlerce proje olarak yine vatandaşımıza hizmet noktasında kullandık" dedi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:34
Bakan Karaismailoğlu:183 milyar dolarlık yatırımın yüzde 20'si yap-işlet-devret projesi

ANKARA (DHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Karaismailoğlu, muhalefetin köprü ve otoyol geçiş ücretleri ile ilgili eleştirilerine ilişkin, "Biz bu geçişlerden hiç para almasak bile bu yatırım bedelinin belli sürede ödenmesi için her yıl ödeyeceğimiz bir para var, o paranın önemli bir kısmını geçiş ücretlerinden alıyor, geri kalan kısmını da tabii ki biz karşılıyoruz. Topladığımız para, bizim her yıl geri ödeyeceğimiz paranın üzerine çıktıysa, oradan da ciddi bir pay alıyoruz. Karayolları işletmenin ilk yıllarını destekliyor. Çünkü buraya bir finans yatırılmış, böyle bir taahhüt yapılmış. Ben normal kamu bütçesinden yapsaydım her ay sonunda o ay yapmış olduğu imalatın parasını ödemek zorundayım. Buralarda işletme sürüleri var. O işletme süreleri bittiğinde devlet bunları kendine alacak, ister kendi işletir, isterse gelir paylaşımı yaparak başka bir projeyle yine ulaştırma yatırımlarını besleyecek, onlara bütçe planlayacak bir paraya da çevirebilir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adil KaraismailoğluYatırım
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