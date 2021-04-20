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Bakan Karaismailoğlu: PTT güvencesi ile 53 ülkeye e-ihracat gerçekleştiriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, e-ticaret sitesi 'pttavm.com' ile bugüne kadar hiçbir e-ticaret sitesinin ulaşamadığı noktalara hizmet sunduklarını belirterek, "Ocak 2021 sonu itibariyle 53 ülkeye e-ihracat gerçekleştiriyoruz. Posta ve ve Telgraf Teşkilatı (PTT) alışveriş merkezini (AVM) bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz" dedi.

20 Nisan 2021 Salı 14:45
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Bakan Karaismailoğlu: PTT güvencesi ile 53 ülkeye e-ihracat gerçekleştiriyoruz

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki PTT AVM Operasyon Merkezini ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, e-ticaretin, son yıllardaki gelişimiyle küresel ekonomiler için büyük önem arz ettiğini belirterek, "Tüm dünyada internetin ve mobil iletişimin yaygınlaşmasıyla hali hazırda hızla yükselen e-ticaret hacmi, pandeminin de etkisiyle çok büyük bir artış gösterdi. Geçen yıl dünya genelinde perakende sektöründe yapılan e-ticaret harcaması, yüzde 40 artarak 900 milyar doları aştı. E-ticaret artık bir günde milyarlarca dolarlık alışverişin yapıldığı başlı başına bir sektör oldu" dedi. 

'PTT AVM'NİN ÜYE SAYISI 10 MİLYONU AŞTI'

Halen dünyada e-ticaret sitelerini kullanan 1,9 milyar kişinin olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Tüketicileri; tedarikçilerle, satış noktasıyla, bankalarla ve dağıtım şirketleriyle aynı platformda bir araya getiren e-ticarette, koordinasyonun ve teknolojik altyapının başarısı, verimliliğin en önemli kriterleri haline geldi. İnternet altyapısı ile taşımacılık altyapınız ne kadar gelişirse e-ticaretin gelişimi de o kadar hızlı oluyor. Ülkemizde de durum çok farklı değil. Son 19 yılda ülkemizde haberleşme ve taşımacılık altyapısında yaşanan muazzam gelişme, e-ticaret alanının da hızla büyümesini sağladı. Bu dönemde lojistik ve iletişim altyapımızın da adeta çağ atlayarak bu gelişmelere hazır hale getirilmiş olması dijital ekonomi ve e-ticaretin yaygınlaşması açısından ortam hazırlamıştır" diye konuştu.

'Pttavm.com' ile Türkiye'de e-ticaret alanında yeni bir dönem başladığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Pttavm.com 181 yıllık PTT mirasını ve deneyimini de yanına alarak bugüne kadar hiçbir e-ticaret sitesinin ulaşamadığı noktalara e-ticaret hizmeti sunabilmektedir. 25 binden fazla tedarikçiyle çalışan ve 25 milyondan fazla ürünü kullanıcılarla buluşturan PTT, Türkiye'de bu alanda haklı bir konum elde etmiştir. PTT AVM'nin halihazırda 10 milyon üyeyi aşması hepimiz için çok sevindiricidir" ifadelerini kullandı.

'53 ÜLKEYE E-İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

PTT AVM'nin tüm ürünlerini Türkiye'nin her köşesine hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırdığını, bununla birlikte ülke ekonomisine de çok önemli bir katma değeri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle dedi:

"Kurumumuz, yerli üreticilerimizin, gelişen e-ticaret pazarından hak ettiği payı alması ve dünyaya açılması için de fırsatlar sunuyor. Yerli üreticimiz hiçbir ek işlem veya maliyetle karşılaşmadan, anlaşmalı onlarca ülkeye PTT güvencesi ile ihracat yapabiliyor ve tüm dünyada geniş pazarlara ulaşabiliyor. Ocak 2021 sonu itibariyle 53 ülkeye e-ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu gelişmeler, tabii ki bizleri umutlandırmakta, çalışma azmimizi yükseltmektedir. Lakin bütün bunlar bizim için yeterli değil, hedeflerimiz çok büyük. PTT AVM ile e-ticaret alanındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve PTT AVM'yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz. PTT AVM sayesinde, lojistik altyapımız, insan kaynağımız ve teknolojimiz ile sürdürülebilir e-ticaret ve e-ihracat modeline öncülük edebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle, iş dünyamızı pek çok açıdan geliştiren ve inovasyona yönlendiren e-ticaret alanında, nasıl büyüyebileceğimiz konusunda hep beraber fikir üretmek durumundayız. E-ticaret faaliyetlerimizi artıracak, çeşitlendirecek ve dijital ekonomiye geçişi destekleyecek projeleri geliştirmeye devam edeceğiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluEticaret Sitesi
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