Bakan Karaismailoğlu: Gana ile ticaret hacmimizi 1 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Gana ile önümüzdeki dönemde ikili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Gana ile önemli bir yatırım ilişkimizin bulunduğunu değerlendiriyoruz. Ülkemiz firmalarınca bugüne kadar Gana’da yapılmış yatırımların tutarı yaklaşık 140 milyon dolardır'' dedi.



Bakan Karaismailoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın Söğütözü Yerleşkesi'nde yapılan Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’na katıldı. Karaismailoğlu, Gana Ticaret ve Sanayi Bakanı Alan Kyerematen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Karaismailoğlu, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olan Gana ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye büyük bir önem atfettiğini belirtti. Karaismailoğlu, "Sayın Bakanın bugünkü ziyaretinin ve gerçekleştirdiğimiz Karma Ekonomik Komisyon Toplantısının da ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Ülkemizin 2003 yılında başlattığı Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi kapsamında, kıta ile ilişkilerimizi eşit ortaklık ve karşılıklı fayda temelinde geliştiriyoruz. Bu süreçte en başından itibaren kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmaya çalıştık ve bu çabaların sonucu olarak birçok alanda önemli mesafeler kat ettik" diye konuştu.



'TÜRKİYE-GANA TİCARİ İLİŞKİLERİ SON YILLARDA GELİŞTİ'



Karaismailoğlu, 2003 yılında Türkiye-Afrika ticaret hacminin 5,4 milyar dolar seviyesinde iken, bu rakamın 2021 yılında 34,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Afrika’daki yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar dolara ulaşmış, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin sayısı 1750'yi, ekonomik büyüklüğü ise 81 milyar doları aşmıştır. Halihazırda Afrika’nın 43 ülkesinde Büyükelçiliğimiz, 26 ülkesinde ise ticaret müşavirliğimiz bulunmaktadır. Milli havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları kıta genelinde 61 noktaya uçmaktadır. İlişkilerimizde Afrika’nın kalkınma meseleleriyle ilgilenen ve düzenli insani yardımı içeren bütüncül bir politikayı benimsedik. TİKA projelerimiz, Coivid-19 şartlarında uzattığımız yardım eli bunun göstergelerindendir. Bu iş birliğimizi önümüzdeki dönemde devam ettireceğiz. Türkiye-Gana ticari ve ekonomik ilişkileri son yıllarda hızla gelişmiştir" ifadelerini kullandı.



'İKİLİ TİCARET HACMİMİZİ 1 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'



Karaismailoğlu, 2003 yılında 132 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacminin yıllar içerisinde katlanarak 2021 yılı itibarıyla 581 milyon dolar seviyesine ulaştığını ifade ederek, "Gana ile önümüzdeki dönemde ikili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Gana ile önemli bir yatırım ilişkimizin bulunduğunu değerlendiriyoruz. Ülkemiz firmalarınca bugüne kadar Gana’da yapılmış yatırımların tutarı yaklaşık 140 milyon dolardır. Gana’da firmalarımızca bugüne kadar 793 milyon ABD doları tutarında 15 adet müteahhitlik projesi üstlenilmiştir. Gana’nın kalkınma öncelikleri içerisinde yer alan hastane, otoyol, demiryolu modernizasyonu ve inşası, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve mekanizasyonu gibi önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerde de Türk firmalarının son derece etkin olacaklarından eminim, bu konuda Gana tarafının destekleri de önemli olacaktır" diye konuştu.



Gana Ticaret ve Sanayi Bakanı Alan Kyerematen ise konuşmasında kendilerini sıcak karşılamalarından ve misafirperverliklerinden dolayı Bakan Karaismailoğlu'na teşekkürlerini sunarak Türkiye ile ticari ve ekonomik anlamda ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi.