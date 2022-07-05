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Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılı hedefimiz yıllık 440 milyon tona çıkarmak

05 Temmuz 2022 Salı 15:57
Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılı hedefimiz yıllık 440 milyon tona çıkarmak

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Türkiye, Asya ile Avrupa arasında gerçekleşen taşımacılık açısından stratejik bir noktada. 2053 yılı hedefimiz, demiryolu ile taşınan yük miktarını; yıllık 38 milyon tondan 440 milyon tona çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan ve Türkiye'nin oluşturduğu Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi 1. Toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Laszlo Palkovics ile Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic katıldı. Konuşmaların ardından üç ülkenin bakanları arasında imza töreni gerçekleşti.  


 

“TÜRKİYE, TAŞIMACILIKTA STRATEJİK NOKTA" 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu amaçlarını ulaşımda engelleri kaldırarak verimli bir ulaştırma ağı kurmak olduğunu belirterek “Sabah yaptığımız görüşmeler iş birliğimizin artırılması açısından çok verimli geçti. Buluşmamızın en önemli sonucu, ulaştırmadan sorumlu Bakanlar olarak Bulgaristan-Macaristan-Sırbistan-Türkiye Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi'nin teşekkül etmesi ve ilk toplantısının gerçekleştirilmesidir. Bildiğiniz gibi Türkiye, Asya ile Avrupa arasında gerçekleşen taşımacılık açısından stratejik bir noktada. Sadece Çin ve Avrupa arasındaki ticaret hacminde yaşanan artış bile, ülkelerimizin sahip olduğu pozisyonun önemine dikkat çekmektedir. Bildiğiniz üzere uluslararası ulaşım koridorları ele alındığında, Orta Koridor, mesafe ve süre açısından, güçlü bir alternatife dönüştü. Bunu somut bir örnekle açıklamak isterim: Çin'den Avrupa'ya giden bir yük treni, Rusya Kuzey Ticaret Yolu'nu tercih ederse; 10 bin kilometreyi en az 20 günde kat ediyor. Gemiyle Süveyş Kanalı üzerinden Güney Koridor'u tercih ederse 20 bin kilometre seyrederek ancak 45 ile 60 günde Avrupa'ya ulaşabiliyor. Ancak aynı tren, Orta Koridor ve Türkiye üzerinden ise 7 bin kilometreyi 12 günde kat ediyor. Sadece bu rakamlar Orta Koridor'un küresel ticarette, Asya ve Avrupa arasında ne kadar avantajlı ve güvenli olduğunu gözler önüne seriyor. Şubat ayından bu yana yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Kuzey Koridor'u nasıl sıkıntıya soktuğuna şahidiz. Güney Koridor'u rotası ise güzergâhına göre hem maliyetli hem de süre anlamında dezavantajlı olabiliyor. Bizler, 2053 yılı hedefimiz, demiryolu ile taşınan yük miktarını; yıllık 38 milyon tondan 440 milyon tona çıkaracağız" dedi.  


 

“ORTA KORİDOR'UN GELİŞİMİNDE ADIMLAR ATIYORUZ" 

Bakan Karaismailoğlu, “Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz hafta Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları olarak bir araya geldik: Türkiye'nin önerisi ile üç ülke arasında ulaştırma alanında iş birliğimizi geliştirmeye ve taşımacılığın artırılmasına yönelik bir çalışma grubu oluşturduk. Batı yönünde de önemli ve etkin faaliyet yürütecek bir Konsey'in kuruluşuna ev sahipliği yaparak cazibe merkezi hâline gelen Orta Koridor'un gelişiminde her gün yeni bir adım atıyoruz. Bugün ilk toplantısını düzenlediğimiz Bulgaristan-Macaristan-Sırbistan-Türkiye Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi'nin ilk icraatı olarak da Demiryolu Taşımacılığı Çalışma Grubu'nu kurduk. Bu çalışma grubu, demiryolu alanında Avrupa Yeşil Mutabakatı'na da uygun başta sürdürülebilir ve yeşil taşımacılık başta olmak üzere demiryolu altyapısının ele alınması dâhil pek çok konuda ivedilikle çalışmalarına başlayacak ve sonuçlarını konseye sunacaktır. Böylelikle, dört ülke bakanları olarak teknik düzeyde ele alınan konuların sonuçları üzerinden hızla karar alarak hedeflerimize doğru hızla ilerleyeceğiz. Ülkemize yaptığımız yatırımları çok boyutlu değerlendirerek, uluslararası ölçekte entegrasyonlarını da planlıyoruz. Bu konsey çerçevesinde yürütülecek çalışmalar ile, Halkalı-Kapıkule arasındaki hızlı tren hattımız tamamlandığında, Kapıkule'den sonrası için de diğer ülkelerle yük ve yolcu akışında eşgüdüm sağlayacağız" diye konuştu. 

Macaristan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Laszlo Palkovics demiryolunun önemli bir ulaşım aracı olduğunu ifade ederek “Mevcut yüzyılımıza baktığımızda bu yüzyılın demiryolu taşımacılığının yüzyılı olacağını düşünüyoruz. Hali hazırda bu alanda atılan adımlar ve yeniliklerle bu görüşün çok da yersiz olması mümkündür. Bu vesileyle önemli bir toplantının gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür ederim" dedi.  Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic  ise “Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan ve Türkiye olarak biz altyapımıza yatırım yapmaya hazırız. Bu konuda Türkiye'yi de tabii Macaristan ile yaptığı çalışmalarla takip ediyoruz. Sırbistan olarak bizler de yatırımlarımızı yoğunlaştırıyoruz. Demiryollarına ve özellikle yüksek hızlı treni yaptığımız yatırımlarla birlikte Sırbistan'ı artık biz yüksek hızlı trenle tanıştırdık" ifadelerini kullandı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KaraismailoğluHedef
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