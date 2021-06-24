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Bakan Dönmez: Yer altı depolama kapasitemizi 11 milyar metreküpe çıkaracağız

24 Haziran 2021 Perşembe 13:37
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Bakan Dönmez: Yer altı depolama kapasitemizi 11 milyar metreküpe çıkaracağız

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin farklı altyapı ve uluslararası gaz boru hattı projelerine önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Yeniden gazlaştırma kapasitemizi artırdık ve yer altı depolama kapasitemizi 2023 yılına kadar 4,5 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıkaracağız" dedi.

Bakan Dönmez, video konferans yöntemiyle 'Ekonomik İş birliği Teşkilatı (EİT) Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldı. Dönmez, Türkiye'nin 2020 yılını büyüme ile kapatan ender ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 7 oranında büyümüştür. Böylece Türkiye, 2021 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi, OECD ve G20’de ise Çin'den sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olmuştur. Bildiğiniz gibi enerji arz güvenliği dengeli, uzun vadeli ve akılcı bir planlama gerektirmektedir ve enerji dönüşümü küresel enerji gündeminin üst sıralarında yer almaktadır. Türkiye bu alanlarda son yıllarda hızlı gelişmeler yaşamıştır. Türkiye, artan enerji talebi ve yüksek ithalat bağımlılığı ile gelişmekte olan bir ülkedir. Bu nedenle 2017 yılında benimsediğimiz milli enerji ve maden politikamız gereği, yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımına ve temiz enerji teknolojileri için yerli üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesine verdiğimiz büyük önem ile sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya öncelik vermekteyiz" dedi.

'YÜZDE 53'Ü YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN OLUŞUYOR'

Bakan Dönmez, yapılan yatırımlarla birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu güç açısından Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sıraya yükseldiğini kaydederek, "Yaklaşık 100 bin megavat (MW) olan Türkiye kurulu gücünün yaklaşık olarak yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Hedefimiz, önümüzdeki 10 yıl içinde 10 gigavat (GW) güneş ve 10 GW rüzgar enerjisi üretim kapasitesi daha eklemek. 2016 yılında uygulamaya koyduğumuz Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli kapsamında toplam 2 GW rüzgâr ve 2 GW güneş enerjisi ihalesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. EİT Temiz Enerji Merkezi'nin kurulmasının önemli bir adım olduğunu vurgulamak isterim. Bunun bölgemiz için faydalı olmasını, ülkelerin enerji dönüşüm politikalarına katkı sağlamasını ve temiz enerji projelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmasını ümit ediyorum" diye konuştu.

'HİDROKARBON ARAYIŞLARINA DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Dönmez, Türkiye'nin farklı altyapı ve uluslararası gaz boru hattı projelerine de önemli yatırımlar yaptığını, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve TürkAkım boru hattı projelerini başarıyla tamamlandığını belirtti. Dönmez, şunları kaydetti:

"Yeniden gazlaştırma kapasitemizi artırdık ve yer altı depolama kapasitemizi 2023 yılına kadar 4,5 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıkaracağız. Ayrıca kendi sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle hidrokarbon arayışlarına devam etmekteyiz. Bu bağlamda, geçen yıl Karadeniz'de yaklaşık 400 milyar metreküplük dünyada yılın en büyük açık deniz gaz keşfini duyurduk. En son keşifle bu miktar 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu keşif, güçlü bir gaz altyapısı, muhtelif, rekabetçi ve esnek gaz arzı, daha fazla yenilenebilir enerjiyi şebekemize entegre edebilmemiz için de önemlidir. Sistemimizin güvenilirliğinden ve dayanıklılığından vazgeçmeden, daha piyasa dostu veya daha yapıcı teşvik veya yöntemler ile yenilenebilir enerjiyi şebekemize dâhil etmemiz gerekmektedir. EİT ülkeleri olarak iş birliğimizi geliştirebileceğimizi ve birçok farklı alanda en iyi uygulamaları paylaşabileceğimizi tekrarlamak isterim."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezTürkiyeAltyapıGaz Boru Hattı
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