Bakan Dönmez: Kırgızistan ile madencilik alanında anlaşma imzalama hazırlığındayız

ANKARA - Bakan Dönmez, 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Enerji Bakanları Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda konuşan Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide son dönemde önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi. Dönmez, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeliyle bugüne kadar 2 gigavat rüzgâr ve 1 gigavat güneş yarışması tamamlandı. Toplam 1 gigavatlık yeni bir güneş ihalesi ise önümüzdeki ay yapılacaktır. Bu dönemde, mevcut projelerin yanı sıra istihdamın da artırılmasına katkı sağlayacak yeni projelerin hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz. Küresel enerji yatırımları azalırken Türkiye'de geçtiğimiz yıl Avrupa ve Orta Doğu'daki ilk ve tek 'Entegre Güneş Paneli İmalat Fabrikası'nın açılışını yaptık. Benzer şekilde rüzgâr ekipmanlarının imalatına yönelik fabrikanın da kurulumu tamamlanmış olup çok yakında üretime başlayacaktır. Böylelikle, hem enerji arz güvenliğine hem de yerel istihdama ve teknolojik altyapıya katkı yapmış oluyoruz" dedi.



'GAZ DEPOLAMA KAPASİTESİNDE HEDEFİMİZ 11 MİLYAR METREKÜP'



Bakan Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında hem karada hem de sismik araştırma ve sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de hidrokarbon aramalarının sürdüğünü belirtti. Geçen yıl Karadeniz'deki Sakarya Sahası’nda keşfedilen yaklaşık 405 milyar metreküp doğal gazın Türkiye tarihindeki en büyük keşif olduğunu söyleyen Dönmez, "Bu keşif aynı zamanda 2020 yılında off-shore sahalarda yapılan en büyük doğalgaz keşfidir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023 yılında bu sahadan üretime başlamak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Türkiye olarak elektrik üretiminde hidroelektrik, doğal gaz ve yerli kömür gibi kaynakların yanı sıra güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklarla çeşitlendirmeyi artırıyoruz. Bu çeşitlendirmeye önemli bir ilavemiz de nükleer enerji olacaktır. Henüz nükleer enerji, enerji portföyümüz içerisinde yer almamakta olup, hedefimiz 2023 yılında ilk ünitenin elektrik üretmeye başlamasıdır. Doğal gaz iletim kapasitemizde de büyük ilerleme kaydettik ve gaz depolama kapasitemizi 4,5 milyar metreküp seviyesine getirdik. Hedefimiz, 2023 yılında gaz depolama kapasitemizin 11 milyar metreküpe ulaşmasıdır" diye konuştu.



'KIRGIZİSTAN İLE MADENCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ'



Bakan Dönmez, enerjinin kazan-kazan yaklaşımının sonuçlarının en net görüleceği alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu anlayışla, Azerbaycanlı dostlarımız ile birlikte Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE), Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC), Trans Anadolu Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi hem bölge ülkelerinin hem Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı sağlayan büyük altyapı projelerini başarıyla hayata geçirdik. Özbekistan’da, Bakanlığımıza bağlı Maden, Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz maden arama faaliyetlerinin bunun önemli bir örneğini oluşturduğunu söyleyebilirim. Buradaki faaliyetlerimizde, Özbek dostlarımızın en yüksek faydayı sağlaması birinci önceliğimizdir. Atılan somut adımlar kadar, işbirliği niyetlerini de önemsiyoruz. Bu bağlamda, madencilik alanında geliştireceğimiz işbirliğinin çerçevesini oluşturmak üzere Kırgızistan ile bir anlaşma imzalama hazırlığındayız. Bu mutabakat zaptının, madencilik faaliyetlerinde atacağımız adımların yol haritasını belirleyeceğine inanıyorum. Ayrıca, Kazakistan ile de enerji ve doğal kaynaklar alanında işbirliğimizin geliştirilmesine yönelik ortak çabalarımız var."

DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 13'üncü Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Burada kounşan Bakan Dönmez, koronavirüs salgın döneminde elektrik sektörünün önemli bir sınav verdiğini söyledi. Bakan Dönmez, 'evde kal' çağrılarının arttığı bir dönemde elektrik sektörünün üzerine düşeni başarıyla yerine getirdiğini belirterek, "Özellikle yaklaşık 98 bin çalışanımız büyük bir özveriyle çalışarak tüm ülkeye kesintisiz enerji sağladı. Elbette bazı sıkıntılar olmadı değil. Ancak resmin bütününe baktığımızda üretimden dağıtıma kadar her aşamada başarılı bir performans ortaya koyduk. Ekiplerimiz sadece salgın döneminde değil zorlu kış şartlarında da üstün bir gayret gösteriyor. Geçtiğimiz hafta özellikle Karadeniz ve Marmara Bölgeleri yoğun kar yağışına sahne oldu. Ekiplerimizin nasıl cansiperane çalıştıklarını Kastamonu ve civarındaki incelemelerimde bizzat yerinde gördüm. Elektrik dağıtım sektörümüz özelleştikten bu yana yatırımlar iki kat artarak üçüncü uygulama döneminde 40 milyar TL’ye ulaştı. Yaklaşık olarak 46 milyon aboneye hizmet veren dağıtım hattı uzunluğumuz 2020 yılı sonunda 18 bin 270 kilometre ilaveyle 1 milyon 190 bin 605 kilometreye ulaştı" dedi.



'66,7 MİLYAR TL ELEKTRİK DAĞITIM YATIRIMI PLANLANMAKTA'



Bakan Dönmez, 2016-2020 üçüncü uygulama döneminde yaklaşık 40 milyar lira yatırım yapıldığını belirterek, "Dönem başında yatırım tavanını 34 milyar lira olarak belirlemiştik. Bu sınır da yaklaşık 6 milyar lira fazla yatırımla aşıldı ve daha fazla hizmet götürüldü. Yapılan bu yatırımların da etkisiyle elektrik kesinti sürelerinde azalmalar görülmeye başlandı. 2019 yılında kullanıcı başına ortalama 20,5 saat olan kesinti süresi yüzde 11 azalarak 18,2 saate düştü. 2021-2025 dördüncü uygulama döneminde ise toplam 66,7 milyar TL elektrik dağıtım yatırımı planlanmaktadır. Dördüncü uygulama döneminde yapılacak yatırımlara ilaveten, planlı bakımlar için ilk kez ayrı bir bütçe kalemi oluşturuldu. Daha önce planlı bakımlar işletme bütçesinden karşılanıyordu. Planlı bakımlar için 10,5 milyar TL’lik bir bütçe ayırdık. Ar-Ge faaliyetleri için de önümüzdeki 5 yıl toplam 1 milyar liralık bir bütçe ayrıldı. 2021 yılı için 185 milyon lira belirlendi. Bu rakam inşallah yıllara sari olarak artacak. 5 yılın sonunda şirketlerimiz yıllık ortalama 200 milyon liralık bir Ar-Ge bütçesinden faydalanacak" diye konuştu.



'GÜÇ ARTIRIMI YAPILMASINI İSTİYORUZ'



Bakan Dönmez, yeni uygulama döneminde, tarımsal sulama dâhil kırsal şebekeye yatırımların artacağını kaydederek, "Son yaşadığımız kısmi elektrik kesintileri şehir merkezlerinde değil, kırsal kesimlerde meydana geldi. Elbette buralarda faaliyet göstermek coğrafyanın zorluğundan dolayı şehir merkezleri kadar kolay olmuyor. Bunun farkındayız. Ancak şu da bir gerçek ki eğer bir yerde vatandaşımızın elektrik talebi varsa, bunu karşılamakla yükümlü olanlar da bizleriz. 2021 yılı sonuna kadar köy ve kırsaldaki tüm trafo ölçümlerinin yapılmasını ve lüzum görülen yerlerde güç artırımı yapılmasını istiyoruz. Bir diğer uygulamamız ise mobil jeneratörlerle ilgili. Dağıtım şirketlerimizin yeteri kadar mobil jeneratör bulundurması zorunluluk haline gelecek" ifadesini kullandı.



'SMS İLE BİLGİLENDİRİLMESİ UYGULAMASINA BAŞLAYACAĞIZ'



Bakan Dönmez, bu yıl en önemli uygulamalardan birinin de dijitalleşme olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Elektrik tarafında sunulan pek çok hizmeti e-devlete entegre ettik. 2020 yılında 140 bin 734 perakende satış sözleşmesi, 319 bin 250 fesih ve 9 milyon 796 bin 625 sorgulamayı vatandaşlarımız e-devlet üzerinden gerçekleştirdi. Özellikle salgın dönemiyle birlikte vatandaşlarımızın dijital kanalları kullanım oranları arttı. E-devlet üzerinde verilen hizmet sayısının artırılması için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda 2021 yılı dijitalleşme hedeflerimizi 3 başlıkta belirledik. İlki, Dijital Türkiye, Online İşlemler ve Çağrı merkezi üzerinden yapılacak abonelik işlemlerinin ıslak imza olmadan kimlik teyidi ve sesli onayla gerçekleştirilmesi. İkincisi, tarife değişikliği ve tahliye taleplerinin sesli onayla çağrı merkezi üzerinden alınması. Ve sonuncusu, uzaktan çalışan personelin işlemlerin ne kadarını gerçekleştirilebildiği ve bilişim altyapısının yeterliliğinin ölçülmesi. Bu sene ilk defa planlı ve/veya plansız kesintilerde, kesinti etki alanındaki kullanıcıların SMS ile bilgilendirilmesi uygulamasına başlayacağız. Vatandaşlarımız kesintinin kendi bölgesini etkileyip etkilemeyeceğine dair bilgiyi SMS üzerinden alacak. Biliyorsunuz, tüketicinin korunması ve aldığı hizmetten maksimum fayda sağlaması için bir takım düzenlemeleri hayata geçirdik. Bunlardan birisi de serbest tüketici uygulaması. Vatandaşlarımız 1.200 kilowatt saat ve üstü elektrik tüketimine sahipse serbest tüketici hakkından faydalanabilir."