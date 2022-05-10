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Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması

10 Mayıs 2022 Salı 15:22
Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızı ifade etmek isterim; bu ayın sonunda bitirmiş olacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde '36'ncı İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' kapsamında düzenlenen 'Sosyo-Ekonomik Boyutu ile İş Sağlığı ve Güvenliği' açılış programına katıldı. Bakan Bilgin, işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin, "İşçi sağlığı, iş sağlığını çok önemsiyorum. İşçinin sağlığı için iş süreçlerinin sağlıklı olması lazım. İş yerinin sorumlularına yük düşmektedir. Düzenlenen yasal çerçeveler ile doğrudan doğruya iş yeri sahibinin, yöneticilerin bu sorumlulukları yerine getirmesi, kamunun da denetiminin her aşamasında olması lazım. Emeği korumak bizim birinci görevimiz. İş yeri ihmallerine sıfır tolerans. Bu konuda emeği koruyacak, çalışanları koruyacak bütün tedbirleri almak bizim sorumluluğumuzda, uygulatmak da denetimler de bizim sorumluluğumuzdur. Can kaybına da imkan aralayacak bir kapı bırakmayacağız, bu konuda tavrımız kesin. Denetimlerde de her aşamada sorumluluğu üstleneceğiz, burada taviz yok. Herhangi bir inşaatta, bir tersanede can kaybının olması demek, bu süreçlerde görev alan başta ben olmak üzere bir ihmalin olması demek. Bu konuda ihmal bırakmıyoruz, can kaybına asla göz yummayacağız, sorumluların da hesap vermesi için takipçisi olacağız" dedi.

‘KORUYUCU TEBİRLER ALIYORUZ’

Bilgin, yüksek enflasyona ilişkin, "'Maskelerimizi çıkardık, pandeminin sonuna geldik' diye seviniyoruz; ama sevince hazırlanırken bütün dünyada bir ekonomik kriz ortaya çıktı. Pandeminin meydana getirdiği ekonomik sorunların yansımaları Türkiye’nin üzerinde de kendisini hissettirmeye başladı. Enflasyonun bizdeki en önemli sebebi dünyadaki enerji fiyatlarında artışın yaşanması. Enerjideki artış yüzde 100’ün üzerinde. Özellikle Türkiye doğal gaz, enerji ithalatçısı bir ülke olarak bu sorunu fazlasıyla yaşıyor. Bunun sokağa yansımaması için ciddi tedbirler aldık, uygulamayı koyuluyor. Enflasyonun karşısında özellikle çalışanlarımızı, işçilerimiz, emekçilerimiz, kamu personelimizi koruyacak tedbirleri almak durumundayız. Çalışanlarımıza dönük koruyucu tedbirleri ortaya koymak durumundayız. Çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Önümüzdeki 6 ayık enflasyon değerlendirmesi yaptığımız zaman çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyon karşısında koruyacak kapsamlı bir çalışma yapacağız. Asgari ücretten verginin kaldırılması tarihi bir adımdır. Türkiye'nin konuştuğu, talep edilen bir mevzuyu gerçekleştirdik. Kimsenin endişesi olmasın, çalışanlar, emeklilerimiz, emekçiyi koruyacak programı hazırlıyoruz, bununla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

'AYRINTISINI O GÜN PAYLAŞACAĞIZ'

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili memur sendikaları ile son bir toplantı yapacaklarını belirterek, "Bu toplantıda değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda onu bitirmiş olacağız. Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızı ifade etmek isterim; bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız. Bir başka çalışmamız var. O da sözleşmeli personelin tayin hakkı, emeklilikle ilgili düzenlemeleri. Bunları da 3600’den sonra ele alıp çözeceğiz. Küresel ölçekte yaşanan tedarik zincirlerinin kopması, bunların meydana getirdiği birçok başka sebebin de eklendiği enflasyon ortamına karşı, Türkiye sosyal politikaları devreye sokmakta tereddüt etmiyor. Adım adım bütün uygulanacak her şeyi gözden geçiriyoruz, bunları da adım adım uygulamaya sokacağız. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi asla enflasyon karşısında, enflasyonun tahribatına maruz bırakmayacak şekilde onları da koruyacağız. Dolayısıyla Türkiye sosyal devlettir. Bu üretim gücüne dayalı olarak da sosyal politikalarla emekçilerini korumakta asla asla vazgeçmez, asla tereddüt etmez. Türkiye önemli sorunlarla karşı karşıyadır, bugün enflasyon konjonktürel bir sorundur. Yarın başka sorunlar olabilir; ama Türkiye artık dünyanın her tarafına üretim yaparak, mal, ürün, hizmet satarak gücünü gösterecek bir haldedir ve karşısına çıkan bütün sorunları yenebilecek bir ülkedir. Kimse endişe etmesin" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin3600 Ek GöstergeKamu Personeli
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