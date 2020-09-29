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Bakan Albayrak, 'Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı

29 Eylül 2020 Salı 13:13
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Bakan Albayrak, 'Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Paketi'ni (YEP) 2021-2022-2023 açıkladı. Bakanlığın Ataşehir'de bulunan yerleşkesinde gerçekleşen "Yeni Dengeleme-Yeni Normal- Yeni Ekonomi" başlıklı Yeni Ekonomi Paketi'ni açıklayan Bakan Albayrak, "2020 yılını güçlü bir büyüme performansıyla başlamıştık. Mart ayında başlayan daralmanın ardında hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Ağustos ayından itibaren atılan normalleşme adımlarıyla beraber yılın tamamında yüzde 0.3 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2021 yılında tüm atılan adımlarla büyümenin yüzde 5.8 olmasını bekliyoruz. Sonraki yıllarda da büyümenin yüzde 5 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi. 

Albayrak, işsizlik oranın 2023 yılında yüzde 10.9 olmasını beklediklerini belirtti. Bakan Albayrak enflasyon konusuna da dikkat çekerek, "Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 10.5'e gerilemesi, program sonunda yüzde 4.9 seviyesine gerilemesi ana hedefimiz olacaktır" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakYeni Ekonomi Paketi
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