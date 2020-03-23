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Bakan Albayrak'tan özel bankalara çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının destek paketlerini devreye almasıyla ilgili, "Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum" dedi.

23 Mart 2020 Pazartesi 15:28
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Bakan Albayrak'tan özel bankalara çağrı

ANKARA - Bakan Albayrak, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın, koronavirüs salgını nedeniyle  hazırladıkları destek paketlerini devreye almasına ilişkin, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında kamu bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak3 Kamu Bankasının Destek Paketleri
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