Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93800
ALTIN
243.971
DOLAR
5.9645
STERLİN
7.7399
EURO
6.6530
Rekabet ortamında devam etmekte
Rekabet ortamında devam etmekte
Gerçek gücümüzü ifade etmiyor
Gerçek gücümüzü ifade etmiyor
Dostane bir maç olsun
Dostane bir maç olsun
“Dünyada kalan tek Demir Klisede Barok Masallar”
Demir Klisede Barok Masallar”
Karakola taciz ateşi
Son Dakika
Karakola taciz ateşi

Bakan Albayrak'tan enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllık enflasyonun yüzde 19,71'den 19,50'ye gerilediğini açıkladı.

Bakan Albayrak'tan enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllık enflasyonun yüzde 19,71'den 19,50'ye gerilediğini açıkladı.

03 Mayıs 2019 Cuma 13:12
0 Okunma
Bakan Albayrak'tan enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama

ANKARA, (DHA)

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor" dedi.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı, 'Tüketici fiyatlarında pozitif gelişmeler' başlıklı görselde ise, "TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) yaşanan pozitif gelişmeler ekonomideki dengelenme sürecinin devam ettiğine işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlbayrakEnflasyonAçıklamaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulaştırma Bakanlığı’ndan ‘metro’ açıklaması
Ulaştırma Bakanlığı’ndan ‘metro’ açıklaması
Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon $'a ulaştı
Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon $'a ulaştı
Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 arttı
Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 arttı
Dış ticaret açığı Mart ayında geriledi
Dış ticaret açığı Mart ayında geriledi
Dolar 5.97 lirada
Dolar 5.97 lirada
Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi
Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi
Bakan Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi artmaya devam ediyor
Bakan Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi artmaya devam ediyor
Açlık sınırı 2.107 lira
Açlık sınırı 2.107 lira

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans