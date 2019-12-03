Bakan Albayrak'tan 'enflasyon' açıklaması

ANKARA, (DHA)

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonun, Yeni Ekonomi Programı (YEP) projeksiyonuna paralel olarak kasımda bir miktar yükselişle yüzde 10,56 olduğunu kaydeden Bakan Albayrak, şunları kaydetti: "Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz. Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir."