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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek" dedi.

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek" dedi.

03 Ekim 2019 Perşembe 15:23
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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, 2019 Eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Paylaştığı görselde, ÜFE ve TÜFE oranlarının tek haneli seviyelere indiğini kaydeden Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık. Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında yüzde 25 seviyesindeki TÜFE'de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE'de tek haneyi yakaladık. Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve sonunda kazanacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakEkonomiEnflasyon
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