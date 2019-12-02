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Bakan Albayrak'tan büyüme mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3'üncü çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti. Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız" dedi.

Bakan Albayrak'tan büyüme mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3'üncü çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti. Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız" dedi.

02 Aralık 2019 Pazartesi 12:43
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Bakan Albayrak'tan büyüme mesajı

ANKARA - Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüme göstermesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3'üncü çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti. Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz. 4'üncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 02.12.2019 04:44
Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakBüyüme MesajıEkonomiTürkiye
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