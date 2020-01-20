Bakan Albayrak'tan 2019 değerlendirme toplantısı

İSTANBUL - Bakan Albayrak'ın toplantıda söyledikleri başlıklar halinde şöyle:



"Gerek Ağustos 2018'den bu yana, gerek 2019'un tamamında, TL varlıkların ayrıştığını ve kazandırdığını görüyoruz"



"Türk lirası rekabet eden bir kur olmalı"



"Yol haritamızda öne çıkan ekonomik değişim. Bunu kamu ve özel sektör olarak birlikte hayata geçireceğiz"



"Kanal İstanbul projesi ile ilgili bütçesel ve ekonomik olarak risk görmüyorum. Çok makul ve yapılabilir bir proje"



"Kıdem tazminatına bütünleştirici emeklilik sistemi olarak bakıyorum. 2020 emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı. 2023'e doğru hedef bu. Tüm emeklilik sistemini dünyada en başarılı gerçekleşen örneklerle bir çalışma yaparak gerçekleştireceğiz. İhtiyaçtan öte bir zaruriyet"



"2020 yılında Varlık fonundan güzel haberler bekliyoruz. Cari açığa etki edecek olumlu sonuçlar göreceğiz"



"Enerjide arama ve sondaj faaliyetleri konusunda sessiz devrim gerçekleştirdik. Kendi gemimiz ve mühendislerimizle karada ve denizde etkili bir sondaj faaliyeti yürütüyoruz"



"Kritik bir 1.5 yıl geçirdik. 2020 yılı toplum açısından daha iyi bir yıl olacak"



"2019 özel bankalar için başarılı bir yıl olmadı"