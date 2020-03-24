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Bakan Albayrak duyurdu! O ödemeler yasak sonuna kadar ertelendi

Bakan Albayrak "İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir" dedi.

24 Mart 2020 Salı 13:14
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Bakan Albayrak duyurdu! O ödemeler yasak sonuna kadar ertelendi

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir 'Genel Tebliğ' hazırladık" dedi. 

Bakan Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbirlere ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Salgının neden olduğu ekonomik tahribata karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini gündeme aldıklarını anımsatan Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir 'Genel Tebliğ' hazırladık. Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon vatandaşımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık. Nisan, Mayıs ve Haziran’da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz’a erteliyoruz. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Albayraködemeler
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