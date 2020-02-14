Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Balcılar Şelalesinde buz sarkıkları oluştu
Balcılar Şelalesinde buz sarkıkları oluştu
Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor
Antalyaspor evinde 7 maçtır kazanamıyor
"Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtamıyoruz"
"Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtamıyoruz"
Diplomalarını alan 54 Türk uzman Akkuyu’da çalışmaya başlayacak
Diplomalarını alan 54 Türk uzman...
Çocuk yogası, otizm tedavisinin hizmetinde
Çocuk yogası, otizm tedavisinin hizmetinde
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Albayrak: Büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "'Değişim başlıyor' sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

14 Şubat 2020 Cuma 15:05
0 Okunma
Bakan Albayrak: Büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz

ANKARA - Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2019 yılı dengelenme döneminin başarısının cari denge rakamları ile ortaya çıkmış olduğunu vurgulayarak, "Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık. 'Değişim başlıyor' sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakBüyümü Hedef
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pekcan: 2019'da hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık
Bakan Pekcan: 2019'da hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık
THY'den gençlere yönelik istihdam atağı, alım ilanı yayınlandı
THY'den gençlere yönelik istihdam atağı, alım ilanı yayınlandı
Dolar 6.05 lira
Dolar 6.05 lira
Koç Holding'in 2019 geliri 153.5 milyar lira
Koç Holding'in 2019 geliri 153.5 milyar lira
Kapıkule’deki çileyi sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz
Kapıkule’deki çileyi sonlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz
Pakdemirli: Daha fazla gübre, daha fazla ürün anlamına gelmiyor
Pakdemirli: Daha fazla gübre, daha fazla ürün anlamına gelmiyor
Dolar 6.05 lirada
Dolar 6.05 lirada
Tüpraş 2019'da 29.2 milyon ton satış yaptı
Tüpraş 2019'da 29.2 milyon ton satış yaptı
Bakan Selçuk, KPSS yerleştirme takvimini açıkladı
Bakan Selçuk, KPSS yerleştirme takvimini açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim