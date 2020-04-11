Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi
Hakim ve savcı adaylığı mülakatları...
Bakan açıkladı! Haftaya raflardaki yerini alacak
Bakan açıkladı! Haftaya raflardaki yerini...
Samsun'un Vezirköprü ilçesi karantinaya alındı
Samsun'un Vezirköprü ilçesi karantinaya alındı
E- devlet üzerinden maske siparişi veriyorlar
E- devlet üzerinden maske siparişi...
'Köpeklerimi beslemek için çıktım'
'Köpeklerimi beslemek için çıktım'
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan açıkladı! Haftaya raflardaki yerini alacak

ENEREJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde. Haftaya raflardaki yerini alacak" dedi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 10:46
0 Okunma
Bakan açıkladı! Haftaya raflardaki yerini alacak

Ankara'da Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından geliştirilen bor katkılı el dezenfektanında seri üretim başladı. Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde. Haftaya raflardaki yerini alacak. Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz" açıklamasını yaptı.

Bor katkılı el dezenfektanının 100 CC'lik şişelerde satılacağı ve fiyatının da piyasadakilerin altında olacağı ifade edildi.

CİLT DOSTU DEZENFEKTAN

İçinde alkol, aloe vera, lavanta yağı, çay ağacı yağı ve gliserin bulunan dezenfektan cilt dostu olarak gösteriliyor. Borlu el dezenfektanı, içeriği nedeniyle ellerin fazla kuruyup yıpranmasını önlüyor. Eli nemli bırakıp yumuşaklık hissi veren dezenfektan ayrıca içinde bulunan bor nedeniyle antimikrobiyal özelliği taşıyor. Alkol ve esansiyel yağlar uçtuktan sonra borun elde kaldığı ve mikropları öldürüp yaraları iyileştirdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde Bakan Dönmez'in tanıttığı bor katkılı el dezenfektanını kullanmış ve tam not vermişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih DönmezBakanEnerjiBORENBorDezenfektan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meyve sebzede ihracat artışı
Meyve sebzede ihracat artışı
"Koronavirüs öncesi ve sonrası çok farklı olacak"
"Koronavirüs öncesi ve sonrası çok farklı olacak"
Hükümet Destek paketi açıkladı, ihtiyaç kredi kullanımı arttı
Hükümet Destek paketi açıkladı, ihtiyaç kredi kullanımı arttı
Hasadı kendileri yapacak çay üreticileri gün sayıyor
Hasadı kendileri yapacak çay üreticileri gün sayıyor
Güler Sabancı: Dünya çok büyük bir sınav verirken, rehberimizin bilim olmalı
Güler Sabancı: Dünya çok büyük bir sınav verirken, rehberimizin bilim olmalı
Covid-19 ikinci el araç fiyatlarını ortalama yüzde 4.5 düşürdü
Covid-19 ikinci el araç fiyatlarını ortalama yüzde 4.5 düşürdü
SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik
SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik
Türk şirket 7 metreden 300 kişiyi tarayabilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişiyi tarayabilen termal kamera geliştirdi
OSBÜK'ten OSB'lere 'Tedbirleri alıp, üretime devam edin' çağrısı
OSBÜK'ten OSB'lere 'Tedbirleri alıp, üretime devam edin' çağrısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı