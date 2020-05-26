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Bakan açıkladı! 60 milyon TL ödendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon lira tutarındaki mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini açıkladı.

26 Mayıs 2020 Salı 12:21
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Bakan açıkladı! 60 milyon TL ödendi

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren ara verilen mesleki yeterlilik sınavlarından 1 Ocak-16 Mart'ta başarılı olarak mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış kişilere, teşvikten yararlanıp, sınav ve belge ücretlerini geri alabilme imkânı sağladıklarını anımsattı. Bakan Selçuk, 26 Mart'ta yürürlüğe giren kanun ile pandemi kapsamında olumsuz etkilenen üretimin, nitelikli iş gücü ile desteklenmesi kapsamında 'İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlanacak mesleki yeterlilik belgesi teşvikinin 2022 yılına kadar süreceğini kaydetti. Selçuk, 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon lira tutarındaki mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, "Mesleki Yeterlilik Kurumu'muz, ilgili bakanlıklarımız, meslek kuruluşlarımız, sendika ve sivil toplum kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde çalışma hayatında ihtiyaç duyulan meslek standartlarını belirliyoruz. Pandemi sebebiyle bazı sektörlerde olumsuz etkilenen üretim süreçlerini nitelikli ve belgeli iş gücü ile ivmelendirerek daha iyi bir konuma gelmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukBakanTeşvik
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