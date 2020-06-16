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Babalar Günü için yüzde 25 indirimli taşıyacak

Yurtiçi Kargo, Babalar Günü’ne özel indirim kampanyasını resmi hesaplarından duyurdu. 21 Haziran tarihine kadar sürecek olan kampanya ile Yurtiçi Kargo, özel gün için yapılacak bireysel gönderileri yüzde 25 indirimle taşıyacak.

16 Haziran 2020 Salı 09:32
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Babalar Günü için yüzde 25 indirimli taşıyacak

Yurtiçi Kargo, 21 Haziran tarihine kadar sürecek olan ‘Babalar Günü Kampanyası’nı başlattı. Kampanya kapsamında şubelere teslim edilen tüm gönderilerde, standart taşıma ve adrese teslim hizmet bedelleri üzerinden tüm müşterilerin yüzde 25 indirim fırsatından yararlanabileceği belirtildi. ‘Babalar Günü Kampanyası’ ile ilgili detaylı bilgiye, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 850’den fazla Yurtiçi Kargo şube ve acentelerinin yanı sıra, www.yurticikargo.com adresinden veya 444 99 99 nolu Yurtiçi Kargo çağrı merkezinden ulaşılabileceği duyuruldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yurtiçi KargoBabalar Günü
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