Aziz Akkuş `tan Başkan Abdullah Çetinkaya `ya Anlamlı ziyaret  

HABER: DİNÇER KARACALAR

Başkan Çetinkaya, Başkan Akkuş `un ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu kıl keçisinden yapılmış namazlık takdim ederek. Diyarbakır ilimizin sevilen seçkin kişilerden birisi olan Sayın Aziz Akkuş Başkanın bizleri ziyaret edip Plaket takdim etmesinden dolayı 15 Temmuz Federasyonu ve Başkan Akkuş `a teşekkür ediyoruz.

Başkan Akkuş, Her gün 15 Temmuz Federasyonu çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bugün ise Diyarbakır İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Abdullah Çetinkaya `ı makamında ziyaret ederek. İlimize yapmış olduğu örnek çalışmalarından dolayı olarak 15 Temmuz Federasyonu olarak Plaket takdim ettik. İlgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum dedi.