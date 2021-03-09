Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1548
ALTIN
417.646
DOLAR
7.6302
STERLİN
10.5745
EURO
9.0830
100 adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecek
100 adet S plaka...
Ankara'da 33 adet gayrimenkulün satış ihalesi yapılacak
Ankara'da 33 adet gayrimenkulün...
66 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek
66 adet taşınmaz ihale...
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 19 akademik personel alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 19 akademik...
İstanbul Atlas Üniversitesi 80 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi 80...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avrupa’da en çok kripto para kullanan ülke Türkiye oldu

Kripto para, işlemleri güvenceye almaya yönelik kriptografi yani şifreleme kullanan bir sanal unsur. 

09 Mart 2021 Salı 10:16
3 Okunma
Avrupa’da en çok kripto para kullanan ülke Türkiye oldu

Son yılların en büyük yatırım aracı olan kripto paralar medyanın da gündeminde oldukça fazla yer edinirken, sadece 2,5 ayda 55 binden fazla habere konu oldu. Kripto paralar bu medya perfonması ile döviz, altın ve borsa gibi yatırım araçlarından daha fazla konuşuldu.

MEDYADA SANAL DÖVİZ

Medya takip kurumu Ajans Press, kripto paraların medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in 1 Ocak-8 Mart tarihleri arasında, yazılı basın ve online haber siteleri özelinde gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, son dönemin popüler yatırım aracı kripto paralar, 55 binden fazla haberle gündeme oturduğu saptandı. İlk kripto para bitcoin ise45 bin 498 habere konu olurken, son günlerde yükselen değerinin yanı sıra dolandırıcıların da gözdesi haline gelmesi oldukça konuşuldu. Geçtiğimiz ay ise değerinin bir trilyon dolar üzerine çıktığı görülen Bitcoin’in önümüzdeki yıllarda daha da değerlenmesi bekleniyor.

TÜRKİYE AVRUPA BİRİNCİSİ

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan araştırmaya göre de dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke Nijerya oldu. Türkiye ise kripto para kullanan ülkeler arasında dördüncü sıraya yerleşirken, oranın yüzde 16 olduğu gözlendi. Bu orana bakıldığında da Türkiye’nin Avrupa’da birinci sıraya yerleştiği kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaParaBitcoin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz’de tarım, hayvancılık ve sanayi projelerine destek
Karadeniz’de tarım, hayvancılık ve sanayi projelerine destek
İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin iki ay daha uzatıldı
İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin iki ay daha uzatıldı
İş hayatında cinsiyet eşitliği sağlanırsa, dünya ekonomisi 10 yılda 8 trilyon dolar daha fazla büyüyecek
İş hayatında cinsiyet eşitliği sağlanırsa, dünya ekonomisi 10 yılda 8 trilyon dolar daha fazla büyüyecek
Burcu Esmersoy, Kadınlar Günü’nde Farmasi’yi seçti!
Burcu Esmersoy, Kadınlar Günü’nde Farmasi’yi seçti!
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık
Bakan Pekcan: Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34'e ulaştı
Bakan Pekcan: Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34'e ulaştı
DÜNYAYA SATILAN MAKİNALARDA KADIN ELİ..
DÜNYAYA SATILAN MAKİNALARDA KADIN ELİ..
BEBKA eliyle 3 bin ton atık ürüne dönüştü
BEBKA eliyle 3 bin ton atık ürüne dönüştü
Bitcoin 50,000 doların üzerine döndü
Bitcoin 50,000 doların üzerine döndü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma