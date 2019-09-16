Avrupa'nın en büyüğü

ANKARA - Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Dicle Nehri'nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı'nda inşaat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Çetin Barajı ve hidroelektrik santralinin tamamlandığında temelden 165 metre gövde yüksekliğinde ve RCC tipine göre Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı olacağını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Projenin inşaat çalışmaları 2011 yılında başladı. Baraj gövdesine günlük 15 bin 327 metreküp beton dökümü yapılıyor. Tamamlandığında gövde beton hacmi 4 milyon 726 bin 527 metreküp olacak. Gövde yüksekliği şu an 102 metreye ulaştı. Barajın maksimum işletme kotunda rezervuarında 615 milyon metreküp su depolanacak. 37 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre alanında bir gölalanı oluşacak. Baraj yılda 1175 GWh enerji üretimi sağlayacak." Bakan Pakdemirli, Çetin Barajı ve HES’te fiziki gerçekleşmenin şu anda yüzde 84 seviyesinde olduğunu ve projenin 2020 yılının ilk çeyreğinde işletmeye alınmasının planlandığını da sözlerine ekledi.