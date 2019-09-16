Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103219
ALTIN
276.641
DOLAR
5.7157
STERLİN
7.1093
EURO
6.3090
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi...
Grip ölüme neden olabilir
Grip ölüme neden olabilir
Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli...
“KUM SAATİ” İLE YENİDEN ADINI DUYURAN DENGE “GÜZEL KADIN” DEDİ VE İLK KLİBİNİ YAYINLADI!
“KUM SAATİ” İLE YENİDEN ADINI...
Tekvando Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı zirvede bitirdi
Tekvando Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avrupa'nın en büyüğü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dicle Nehri üzerinde yapımı süren Çetin Barajı'nın tamamlandığında silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olacağını söyledi.

Avrupa'nın en büyüğü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dicle Nehri üzerinde yapımı süren Çetin Barajı'nın tamamlandığında silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olacağını söyledi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
21 Okunma
Avrupa'nın en büyüğü

ANKARA - Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Dicle Nehri'nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı'nda inşaat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Çetin Barajı ve hidroelektrik santralinin tamamlandığında temelden 165 metre gövde yüksekliğinde ve RCC tipine göre Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı olacağını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Projenin inşaat çalışmaları 2011 yılında başladı. Baraj gövdesine günlük 15 bin 327 metreküp beton dökümü yapılıyor. Tamamlandığında gövde beton hacmi 4 milyon 726 bin 527 metreküp olacak. Gövde yüksekliği şu an 102 metreye ulaştı. Barajın maksimum işletme kotunda rezervuarında 615 milyon metreküp su depolanacak. 37 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre alanında bir gölalanı oluşacak. Baraj yılda 1175 GWh enerji üretimi sağlayacak." Bakan Pakdemirli, Çetin Barajı ve HES’te fiziki gerçekleşmenin şu anda yüzde 84 seviyesinde olduğunu ve projenin 2020 yılının ilk çeyreğinde işletmeye alınmasının planlandığını da sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dicle NehriÇetin BarajıAvrupanın En BüyüğüBakan Pakdemirli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye yenilenebilir enerjide büyüyor
Türkiye yenilenebilir enerjide büyüyor
Sabiha Gökçen’i yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı
Sabiha Gökçen’i yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı
İşsizlik rakamları açıklandı!
İşsizlik rakamları açıklandı!
Akıllı telefonlar özel hayata müdahale noktasına ulaştı
Akıllı telefonlar özel hayata müdahale noktasına ulaştı
Yeni teknolojiler ISK-SODEX 2019 Fuarı’nda sergilenecek
Yeni teknolojiler ISK-SODEX 2019 Fuarı’nda sergilenecek
Sabiha Gökçen’i yazın 10 milyon yolcu kullandı
Sabiha Gökçen’i yazın 10 milyon yolcu kullandı
İstanbul’a hangi ülkelerden turist geldi?
İstanbul’a hangi ülkelerden turist geldi?
EYT'lileri umutlandıran gelişme!
EYT'lileri umutlandıran gelişme!
İş Bankası konut kredisi faizini indirdi
İş Bankası konut kredisi faizini indirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans