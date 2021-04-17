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Avrupa Komisyonu 'dijital euro'yu destekliyor

Avrupa Komisyonu 'dijital euro girişimini' destekliyor

17 Nisan 2021 Cumartesi 09:15
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Avrupa Komisyonu 'dijital euro'yu destekliyor

(DHA)

Avrupa Komisyonu Ekonomi'den sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Komisyon olarak, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Başkanı Christine Lagarde'ın dijital euro kullanımı konusundaki girişimlerini desteklediklerini açıkladı. 

Gentiloni, Cuma günü yaptığı dijital euronun potansiyel kullanımına ilişkin konuşmasında, böyle bir girişimin "güçlü ve yenilikçi finansal sektör için önemli bir araç olacağını vurguladı ve dijital para birimlerinin, daha verimli ve esnek ödeme sistemleri olduklarının altını çizdi.

Dİjital euronun, Avrupa'nın, ekonominin dijitalleştirilmesi ve euronun güçlendirilmesi gibi politikaları için daha geniş kapsamlı destekleri olabileceğine de dikkat çekti.

Bununla birlikte Gentiloni, projenin bir yandan fırsatları barındırırken, aynı zamanda riskleri de bulunduğuna işaret ederek, bu nedenle uygulamadan önce dikkate alınması gereken pek çok şeyin olduğunu ve bunun hem yasal hem de teknik olarak zaman alacağını söyledi.

Lagarde da bugün yaptığı bir açıklamada, ECB'nin "tüketicilerin yararına çalışacak dijital para birimlerini kullanıma sunma" görevi olduğuna dikkat çekti ve özellikle Euro bölgesinde bu konuda net bir talep gördüğünü vurguladı.

ECB Yürütme Kurulu Üyesi Fabio Panetta da, maliyetleri düşüreceği ve ekonomide dijitalleşmeyi artırmaya yardımcı olacağı için dijital para birimini desteklediğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuDijital Euro
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