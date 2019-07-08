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Avrupa Birliği’nin ağacı Türkiye’den

Türk süs bitkilerinin geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatı yüzde 33 arttı. 2018’de toplam ağaç ve çalı ihracatının yüzde 45’i AB ülkelerine gerçekleştirilirken satışlarda Hollanda, Almanya ve İtalya öne çıktı.

Avrupa Birliği’nin ağacı Türkiye’den

Türk süs bitkilerinin geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatı yüzde 33 arttı. 2018’de toplam ağaç ve çalı ihracatının yüzde 45’i AB ülkelerine gerçekleştirilirken satışlarda Hollanda, Almanya ve İtalya öne çıktı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:18
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Avrupa Birliği’nin ağacı Türkiye’den

İSTANBUL - Türk süs bitkileri sektörü, 2018 yılını 71,2 milyon dolar ihracatla kapatarak yaklaşık 10 milyon dolar cari fazla verdi. Bu yılın ilk dört ayında ise ithalatını yüzde 45 azalttı.

130 milyon dolarlık dış ticaret hacmine sahip Türk süs bitkileri sektörünün, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olan ihracatını yüzde 33 artırdığı bilgisini paylaşan Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkanı Ahmet Dündar, “2018’de toplam ağaç ve çalı ihracatımızın yüzde 45’ini AB ülkelerine gerçekleştirdik. Satışlarda Hollanda, Almanya ve İtalya öne çıktı” dedi.

500 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Süs bitkileri sektörünün emek yoğun bir alan olduğunu söyleyen Dündar, “Tarımın diğer alt kollarına göre işgücü ihtiyacı daha fazla. Sektördeki genel kabul, seralar için dekara 3 kişi, açık alanda ise dekara 1 kişi olarak hesaplanmakta. Teknoloji yoğun olarak kullanılsa dahi sektörün her zaman işgücü potansiyeli yüksek. Özellikle kadın istihdamının yoğun olduğu bir alan. Hesaplarımıza göre sektörümüzdeki doğrudan istihdam 78 bin civarındayken, dolaylı istihdam 500 bine yaklaştı” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AğaçAvrupa BirliğiTürkiyeTürk Süs Bitkileri Sektörü
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