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ASÜD Başkanı Çallı: Türkiye’de üretilen tereyağı iç tüketime yetiyor

Türkiye’de üretilen tereyağının iç tüketime yettiğini söyleyen Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, "Tereyağı üretimimiz 2020’nin ilk 11 ayında geçen yıla göre yüzde 5,8’li artışla 71 bin 593 ton oldu. Yani iç tüketime yetecek kadar yağımız var" dedi. Çallı, tereyağının rengi konusundaki tartışmalarla ilgili de "Eğer tereyağı çok sarıysa gıda boyası vardır" uyarısında bulundu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:45
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ASÜD Başkanı Çallı: Türkiye’de üretilen tereyağı iç tüketime yetiyor

İSTANBUL - Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, tereyağının üretimine ilişkin açıklama yaparak, iyi tereyağının kokusu, rengi, tadı hakkında önemli bilgiler verdi. 

İTHAL TEREYAĞIYLA ÜRETİLEN ÜRÜNLER İHRAÇ EDİLİYOR

Dahilde İşleme Rejimi Belgesi (DİR) kapsamında tereyağını yurt dışından getirdiklerini anlatan Çallı, "İthal edilen tereyağı ile ihraç edeceğimiz ürünleri üretiyoruz. Tereyağını iç tüketimde kullanılması için getirilmesi neredeyse imkansız çünkü yüzde 180 gümrük vergisine tabiyiz. Dolayısıyla insanlar tereyağını yurt dışından getirip iç pazarda satmaz" diye konuştu. 

"2020’İN İLK 11 AYINDA 71 BİN 593 TON TEREYAĞI ÜRETİLDİ"

İthal edilen tereyağlarının iç pazarda satışa sunulmadığını vurgulayan Çallı, "Tereyağı, yurt dışına gönderdiğimiz labne peynir, çikolata, sütlü mamuller gibi ürünlerde kullanılmak için alınıyor. Tereyağı üretimimiz 2020’nin ilk 11 ayında geçen yıla göre yüzde 5,8’li artışla 71 bin 593 ton oldu. Yani iç tüketime yetecek tereyağımız var” ifadelerini kullandı. 
 

"FİYATI ÇOK DÜŞÜK VE MARKASI BİLİNMEYEN ÜRÜNÜ ALMAYIN"

Ambalajlı tereyağının hijyen koşulları gözetilerek üretildiğini aktaran Harun Çallı, “Bu yıl süte yüzde 22 zam yapıldı, maliyetler de artınca bu durum tereyağı fiyatına da yansıdı. İçerisinde katkı maddesi yoktur, güvenilirdir. Açıkta satılan, fiyatı çok düşük, markası bilinmeyen ürünleri almayın. Çünkü içinde başka bir şey olabilir” diye konuştu. 

TAVADA CIZIRDAYAN TEREYAĞI İÇİNDE SU OLDUĞUNU GÖSTERİR

Tereyağına su koyulduğunu söyleyen Çallı, "Tencere veya tavada tereyağını eritirken cızırdaması içinde fazla su olduğunu gösterir. Tereyağında standartlara göre içinde yüzde 80 ila 82 oranında yağ olması gerekir. Bu oran düşükse tağşişe girer" ifadelerini kullandı. 

"RENGİ ÇOK SARIYSA GIDA BOYASI VARDIR"

Tereyağının renginin hayvanın beslenmesine göre mevsimsel olarak değişebileceğini dile getiren Çallı, “Eğer tereyağı çok sarıysa gıda boyası vardır. Yani renginin sarı olması kaliteli olduğu anlamına gelmez. Eskiden sütlerin toplama şartları zordu, bugün ise araçlar soğutuculu o yüzden daha hijyenik toplanıyor, yapılıyor yoğun bir kokunun olmaması lazım. Çok kokan tereyağı hijyenik olmayan ortamlarda üretildiğini gösterir veya içinde bir aroma vardır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ASÜD Başkanı ÇallıTürkiyeTereyağ
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