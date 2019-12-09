Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109052
ALTIN
273.057
DOLAR
5.8026
STERLİN
7.6331
EURO
6.4237
‘Sabr-ı Gönül’ hat sergisi Bahçelievler'de açıldı
‘Sabr-ı Gönül’ hat sergisi Bahçelievler'de...
Trabzonspor, son 9 sezonun en verimli dönemini geçiriyor
Trabzonspor, son 9 sezonun en...
Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu sezon bizim; vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok
Fenerbahçeli Serdar Aziz: Bu sezon...
Dikkat! Uzmanlardan, kısırlık ve tüp bebek tedavileriyle ilgili önemli uyarı
Dikkat! Uzmanlardan, kısırlık ve tüp...
‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri başladı
‘Kendi Yolumda’ filminin çekimleri başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Asgari ücret 2 bin 578 liranın altında olmamalı"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin toplumu ilgilendirdiğini belirterek, "Yaşam maliyeti, resmi rakam 2 bin 578 lira. Komisyona 'Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin' dedim. İnşallah bizim dediğimiz noktada buluşulur da milletin memnun olduğu bir şeyin altına imza atarız" dedi.

"Asgari ücret 2 bin 578 liranın altında olmamalı"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin toplumu ilgilendirdiğini belirterek, "Yaşam maliyeti, resmi rakam 2 bin 578 lira. Komisyona 'Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin' dedim. İnşallah bizim dediğimiz noktada buluşulur da milletin memnun olduğu bir şeyin altına imza atarız" dedi.

09 Aralık 2019 Pazartesi 13:47
18 Okunma
"Asgari ücret 2 bin 578 liranın altında olmamalı"

SAKARYA - Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Adapazarı'nda daha önce çalıştığı Türkiye Vagon Sanayii Fabrikası'nı ziyaret etti. İşçilerle sohbet edip, sendika temsilcileriyle görüşen Atalay, gazetecilerin asgari ücret ile ilgili soruları üzerine, "Asgari ücreti komisyon yapıyor, yarın toplanacaklar. Ben asgari ücretle ilgili söyleyeceğimi söyledim. Yoksulluk sınırı var, açlık sınırı var bir de yaşam maliyeti var. Benim ifadem şu oldu; yaşam maliyeti, resmi bir rakam 2 bin 578 lira. Komisyona dedim, 'Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin'. Üstünde olursa komisyon otururlar, ortak karar verecekler. 'Ama ben Türk-İş olarak bu açıklanan rakamın altında olmam' dedim. Bu ülkede 7 milyonu ilgilendiriyor, çoluğu çocuğu, 20 milyonu ilgilendiriyor. Toplumu ilgilendiriyor. İnşallah bizim dediğimiz noktada buluşulur da milletin memnun olduğu bir şeyin altına imza atarız" diye konuştu. 

Ergün Atalay, asgari ücretin yüksek olması durumunda işverenlerin işçi çıkaracağı iddialarıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Onların işi hep kazanmak. Onların içinde işlerini çok düzgün yapan işverenlerimiz var, örgütlü olduğumuz işverenlerimiz var; ama kazanıp da doymayan işverenler de var. Ben zaman zaman söylüyorum; bu parayı onlara verelim, 1- 2 ay denesinler, bunlar geçiniyorsa hep beraber susalım. Geçinmiyor ise hiç konuşmayalım. En azından böyle bir laf etsinler. 'Yok batarız, çıkarız'. Bu rakamı konuşmak için evvela bu rakamı denemek lazım. Daha çok üretelim, daha güzel üretelim, daha kaliteli üretelim ama ürettiğimizden biz de en azından nefes alacak bir ücret alalım. Talebimiz bu."

DHA

Son Güncelleme: 09.12.2019 06:04
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretTürk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale'de yerli ve milli tohumlar toprakla buluşturuldu
Çanakkale'de yerli ve milli tohumlar toprakla buluşturuldu
Pegasus’un ikinci ‘A321 Neo’su filoya katıldı
Pegasus’un ikinci ‘A321 Neo’su filoya katıldı
DÜZELTME VE CEVAP
DÜZELTME VE CEVAP
Üreticiden tüketiciye gidene kadar fiyatı 4 kat artıyor
Üreticiden tüketiciye gidene kadar fiyatı 4 kat artıyor
Değer: Dünya ticaret savaşlarında Türkiye galip olacak
Değer: Dünya ticaret savaşlarında Türkiye galip olacak
Uçakla yolculuk yapanlar dikkat!
Uçakla yolculuk yapanlar dikkat!
"Süt ırkından et üretimi bırakılmalı"
"Süt ırkından et üretimi bırakılmalı"
Sabiha Gökçen Asya tarafından "Yılın En iyi Havalimanı" seçildi
Sabiha Gökçen Asya tarafından "Yılın En iyi Havalimanı" seçildi
Yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu
Yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans