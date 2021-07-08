Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1372.98
ALTIN
501.95
DOLAR
8.6877
STERLİN
11.9866
EURO
10.3130
Zabıta ve İtfaiye Eri Alınacak 
Zabıta ve İtfaiye Eri...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Erciyes Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Erciyes Üniversitesi 33 Öğretim...
Hatay EXPO alanındaki işyeri ve sosyo kültürel alanlar kiraya verilecek
Hatay EXPO alanındaki işyeri...
Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programları İlanı
Trakya Kalkınma Ajansı Teknik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ASELSAN ile SAHA İstanbul arasında 'Sanayileşme Etkinliği'

08 Temmuz 2021 Perşembe 13:39
10 Okunma
ASELSAN ile SAHA İstanbul arasında 'Sanayileşme Etkinliği'

ANKARA - Ankara'da ASELSAN, SAHA İstanbul üye firmaları ile Sanayileşme Etkinliği'nde bir araya geldi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "SAHA İstanbul'a üye olan ilk vakıf şirketlerinden biri olarak, iş birliğine devam ediyoruz ve bu çerçevede yoğun bir sinerji oluşturduğumuza inanıyoruz. Hali hazırda SAHA üyesi olan 250'yi aşkın firma ile aktif olarak çalışıyoruz; hatta 50 stratejik ortağımızın 17'si SAHA üyesi firmalardan oluşuyor" dedi.


 

ASELSAN, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul üye firmaları ile Ankara'da düzenlenen Sanayileşme Etkinliğinde bir araya geldi. 12 ilden 200'e yakın üye firmanın katıldığı etkinlik ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ve ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın açılış konuşmaları ile başladı. Tüm gün sürecek etkinlik kapsamında ASELSAN'ın tüm çalışma alanlarından birçok paydaşı SAHA İstanbul firmaları ile bir araya getirilecek. Buluşmada yaklaşık 200 firma temsilcisi ile 700'e yakın şirketler arası görüşme yapılacak. Görüşmelerde millileştirmeden tedarik zincirine AR-GE'den teknoloji ve strateji yönetimine kadar birçok konuya temas edilecek. İkili işbirliklerinin artırılmasına yönelik potansiyel fırsatlar değerlendirilecek.


 

'50 STRATEJİK ORTAĞIMIZIN 17'Sİ SAHA ÜYESİ'


 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, etkinliğe ilişkin, "Bugün burada, Türkiye’nin en büyük savunma sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un, farklı farklı illerden gelen kıymetli üyeleriyle bir araya gelmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. SAHA İstanbul kurulduğu günden bu yana üye sayısını artırırken, özellikle savunma sanayi alanında ekosistemin genişletilmesinde kritik bir rol oynuyor. 2018 yılında ilk kez gerçekleştirdiği SAHA EXPO Savunma Sanayi fuarından sonra, pandemi yılında bunu bir adım daha öteye taşıyarak dünyanın ilk 3 boyutlu sanal EXPO fuarını gerçekleştirdi. Yönetiminde yer aldığım SAHA İstanbul’un, sektör adına birçok yenilikçi adım atması beni hem bir hoca olarak, hem de bir sanayici olarak ayrıca mutlu ediyor. Rektörü olduğum dönemde, Gebze Teknik Üniversitesi’ni de SAHA İstanbul’un önemli paydaşlarından biri haline getirerek üye firmalarla birlikte ortak proje yapma, Gebze Teknik Üniversitesi’nin laboratuvar imkânlarından faydalandırma gibi birçok işbirliğine imza atmıştık. ASELSAN’da da, SAHA İstanbul’a üye olan ilk vakıf şirketlerinden biri olarak, işbirliğine devam ediyoruz ve bu çerçevede yoğun bir sinerji oluşturduğumuza inanıyoruz. Hali hazırda SAHA üyesi olan 250’yi aşkın firma ile aktif olarak çalışıyoruz; hatta 50 stratejik ortağımızın 17’si SAHA üyesi firmalardan oluşuyor.  Bugün bu sanayileşme etkinliğinin de aramızdaki işbirliğinin artıracağını düşünüyorum" dedi.


 

'3 BİN 200'Ü YERLİ FİRMALARDAN OLUŞUYOR'


 

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, SAHA İstanbul'un üyelerinin bir kısmını ASELSAN ile bir araya getirdiklerini kaydederek, "Bu etkinliğimizde ASELSAN'a ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu firmalarımız ile beraber deneyimliyoruz. ASELSAN'dan 100'ün üzerinde kıdemli uzman arkadaşlarımız SAHA İstanbul firmalarımızın yetkinliklerini analiz ediyorlar, onlarla beraber nasıl ortak bir çalışma platformu kurabiliriz ve ASELSAN'ın millileştirme vizyonu kapsamında millileştirme oranımızı nasıl arttırabiliriz buna bakıyoruz. 5 binin üzerindeki tedarikçilerimiz 3 bin 200'ü yerli firmalardan oluşuyor. Milli Teknoloji Hamlesinde yerlileştirme oranlarını yükseltmek istiyorsa ülkemiz yerli firmalar ile çalışmaya ağırlık vermeli. ASELSAN bunun bilincinde, sorumluluğunu bu tarz etkinlikler gerçekleştirerek yerine getiriyor. Şu anda 35 masada akşama kadar 700'ün üzerinde görüşme yapacağız, koronavirüs döneminde gerçekleştirilen en büyük B2B etkinliği bu. İnşallah çok faydalı sonuçlar alacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ASELSAN Ile SAHA İstanbulSanayileşme Etkinliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da 
Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da 
Hububat sektöründe 6 ayda rekor ihracat
Hububat sektöründe 6 ayda rekor ihracat
Kripto para alım satımında bayilik dönemi başladı
Kripto para alım satımında bayilik dönemi başladı
2'nci el otomobil satışlarında fiyatlar yüzde 8 artacak 
2'nci el otomobil satışlarında fiyatlar yüzde 8 artacak 
TMSF Başkanlığına Fatih Rüştü Karakaş atandı
TMSF Başkanlığına Fatih Rüştü Karakaş atandı
SOLMAZ ALUMİNYUM FİRMASININ CEO’SU EREN SOLMAZ
SOLMAZ ALUMİNYUM FİRMASININ CEO’SU EREN SOLMAZ
Yılın 6 ayında 40 milyon 252 bin 328 kişi, hava yolunu tercih etti
Yılın 6 ayında 40 milyon 252 bin 328 kişi, hava yolunu tercih etti
Çeşme'de bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Çeşme'de bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
AVM raporu açıklandı: Sayı 442’ye çıktı, pazar değeri 59 milyar dolar oldu
AVM raporu açıklandı: Sayı 442’ye çıktı, pazar değeri 59 milyar dolar oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma