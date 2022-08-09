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ASELSAN dünya devleri arasında ilk 50’de

09 Ağustos 2022 Salı 15:40
ASELSAN dünya devleri arasında ilk 50’de

ANKARA - ASELSAN, Defense News Top 100 listesinde 49’uncu sırada yer alarak Türkiye’deki liderliğini korudu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan ASELSAN, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketini listeleyen ve her yıl düzenli olarak yayınlanan Defense News Top 100 listesinde 49'uncu sırada yer alarak Türkiye’deki liderliğini korudu.

ASELSAN, 2007 yılında 97’nci sıradan girdiği dünya savunma sanayi devleri arasındaki sürdürülebilir başarısını koruyor ve listede ilk 50’de yer alan tek Türk şirketi olmaya devam ediyor. Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayınlanmakta olan 'Defense News Top 100' dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul ediliyor.

EN İYİLERLE ÇALIŞARAK EN BÜYÜK BAŞARILARA

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, bu başarının arkasında Türk mühendisliğinin, Ar-Ge ve inovasyonun olduğunu belirterek şunları söyledi:
“2021 yılında da devam eden küresel üretim ve lojistik zincirlerinin aksaması, kısıtlamalar, jeopolitik belirsizlikler gibi tüm zorluklara rağmen Türkiye’nin ASELSAN’ı, çok sayıda milli başarıyı milletimize hediye etti. ASELSAN’ın 2021 yılı cirosu geçen yıla göre yüzde 25 büyüyerek 20,1 milyar TL’ye ulaştı. Yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesine devam eden ASELSAN’ın net kârı da 7,1 milyar TL oldu. Şirketimiz belirsizliklerin kendini fazlaca gösterdiği 2021 yılında 2 milyar ABD dolarının üzerinde yeni iş aldı. ASELSAN’ın bakiye siparişleri 2021 sonu itibarıyla 8,5 milyar ABD doları oldu. Satış ve üretim ağımızla küresel çaptaki etkinliğimizi hızla büyütmeye devam ettik. 2021 yılı içerisinde, bugüne kadar hiç satış yapılmamış altı yeni ülkeye daha ASELSAN ürünlerinin satışını gerçekleştirdik. Son üç yılda kullanıcımız olan ülke sayısına 15 yeni ülke ekleyerek bu sayıyı 78’e yükselttik. Başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için ülkemizin en yetkin insan kıymetiyle çalışmaya, en iyilerle çalışarak en büyük başarıları hedeflemeye devam edeceğiz.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ASELSANDünya Devleri
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