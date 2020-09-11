Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1103
ALTIN
468.753
DOLAR
7.4636
STERLİN
9.5526
EURO
8.8331
Palamut tezgahlarda, hamsi bekleniyor
Palamut tezgahlarda, hamsi bekleniyor
Avrupa Hareketlilik Haftası’nda arabasız gün etkinliği düzenlenecek
Avrupa Hareketlilik Haftası’nda arabasız gün...
102,39 karat büyüklüğündeki elmas Hong Kong’da satışa çıkacak
102,39 karat büyüklüğündeki elmas Hong...
“Erkeklerde 2 kat fazla görülüyor”
“Erkeklerde 2 kat fazla görülüyor”
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezon mesajı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aselsan'a iş dünyasından küresel ödül

ASELSAN, Covid-19 salgını sürecinde çalışanları ve paydaşlarına değer katan uygulamaları ile 'Stevie International Business Awards' kapsamında gümüş ödüle layık görüldü.

11 Eylül 2020 Cuma 16:02
2 Okunma
Aselsan'a iş dünyasından küresel ödül

ANKARA - Aselsan'dan yapılan açıklamada, pandeminin ilk günlerinden itibaren çalışanlarına güvenli bir ortam sağlayan kuruluşun, iş ortaklarına milyarlarca liralık destek sağlayarak tedarik zincirini devam ettirdiği belirtildi. Ülke savunması için planlanmış olan seferberlik hali çalışma düzenini solunum cihazı üretimi için hayata geçirerek ihtiyaca hızla cevap veren Aselsan’ın, hayata geçirdiği uygulamalar ile Defense News dergisine göre dünyada pandemi sürecini en iyi yöneten dört savunma şirketi arasına girdiği kaydedildi. TSE COVID-19 Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet Belgesini ilk alan şirketlerden olan Aselsan’ın, ASİL Derneği vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine yüzbinlerce liralık kaynak aktardığı ifade edilerek "Tüm bu çalışmalarının bir sonucu olarak ‘Stevie International Business Awards’ kapsamında Aselsan, koronavirüs dönemindeki projeleri ile ‘Most Valuable Corporate Response - En Değerli Kurumsal Davranış’ alanında gümüş ödüle layık görüldü" denildi.

'SOLUNUM CİHAZLARI İLE DÜNYADA NEFES OLDU'

Açıklamada ayrıca Covid-19 salgını döneminde Aselsan’ın ürettiği yerli solunum cihazlarına da değinilerek, "Savunma ve güvenlik alanlarında ihtiyaçlara cevap vermeye devam ederken, yerli solunum cihazının tasarlanması ve geliştirilen diğer sağlık teknolojileri ile Türkiye’de sağlık sektörünün gelişmesine öncülük etti. Aselsan tarafından seferberlik ruhu ile üretilen solunum cihazları tüm dünyada nefes oldu" ifadelerine yer verildi. Savunma sanayi ekosisteminin sürdürülebilirliği konusunu temel öncelik olarak gören Aselsan’ın, pandemi sürecinde tedarikçilerine desteğini artırarak sürdürdüğü, tedarik süreçlerinde hiçbir aksamaya yer verilmeyen bu dönemde 5 bini aşkın paydaş kuruluşa yeni siparişler vermeye devam ettiği de bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aselsana Iş Dünyasından Küresel ödül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarılı İş Adamı Sedat Say Projelerine Hız Kesmeksizin Devam Ediyor
Başarılı İş Adamı Sedat Say Projelerine Hız Kesmeksizin Devam Ediyor
Güneydoğu'da günlük petrol üretiminde rekor kırıldı
Güneydoğu'da günlük petrol üretiminde rekor kırıldı
Dolar 7.48 lirada
Dolar 7.48 lirada
Pandemiye rağmen 12 bin istihdam oluşacak
Pandemiye rağmen 12 bin istihdam oluşacak
Bitlis’te domatesten 230 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor
Bitlis’te domatesten 230 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor
Antalya'ya gelen turist sayısı 1.5 milyonu geçti
Antalya'ya gelen turist sayısı 1.5 milyonu geçti
Gelenek devam ediyor: Milli Piyango 9 Eylül’de çekiliyor
Gelenek devam ediyor: Milli Piyango 9 Eylül’de çekiliyor
Bakan Dönmez: Elektik üretim rekorunu kırdık
Bakan Dönmez: Elektik üretim rekorunu kırdık
Sanayide çarklar güçlü dönmeyi sürdürüyor
Sanayide çarklar güçlü dönmeyi sürdürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans